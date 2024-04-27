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С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото)

Суббота 27 апреля 2024 09:31
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С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото) Сколько стоят 50 копеек в 1992 году (коллаж: РБК-Украина)
Автор: Полина Иваненко

Некоторые украинские монеты могут быть очень ценными. Но для того, чтобы или те или иные "копейки" заинтересовали нумизматов, они должны быть особенными - их "изюминка" в редких дефектах. Такие экземпляры, например 50 копеек 1992 года разновидности "3ВАг", могут принести почти 40 тысяч гривен.

Об этом сообщает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на сайт Violity .

Как выглядит ценная монета

На первый взгляд, заметить особенность монеты сложно. Впрочем, если вы присмотритесь к обеим сторонам этого экземпляра, то сможете все понять. Также обратите внимание на гурт - он гладкий.

С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото)С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото)С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото)Монета за тысячи гривен (фото: violity.com)

На первой кисти реверса вам стоит присмотреться к ягодам. Они расположены нетипично. Пятая ягода словно "слилась" с венком.

А на трезубце аверса средний зуб толстый. Просто сравните эту монетку с другими 50 копейками без брака, и все станет ясно.

С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото)

С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото)

С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото)

Сколько стоят 50 копеек 1992 года (фото: violity.com)

Все дело в том, что эти монеты чеканились на Луганском заводе, но без "правильных" матриц. Они были без насечек, а потому гурт стал гладким. И именно это, а также особенность зуба и нетипичное расположение ягод делают такие 50 копеек очень ценными.

С этой монетой можно разбогатеть. Какие 50 копеек принесут почти 40 тысяч (фото)Монета за 36 тысяч гривен (скриншот)

Свой лот продавец выставил на аукцион. Монета очень заинтересовала нумизматов, начались торги. И стоимость этих 50 копеек уже "взлетела" почти до 40 тысяч гривен. Последняя ставка - 36 тысяч и 3 гривны, но это еще точно не конец.

Напомним, ранее стало известно, какую украинскую монету оценили в 17 тысяч.

Кроме этого, недавно мы рассказывали, какая статуэтка, известная всем с детства, сейчас стоит 60 тысяч.

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