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Цибулячки з маком: як приготувати старовинний український снек

Як приготувати цибулячки з маком (фото: instagram.com/olena_sagun)
Автор: Анна Шиканова

Цибулячки - це крихка українська випічка. Її особливість у тому, що до рецепту додають смалець зі шкварками або цибулю. Такі цибулячки готували в Україні понад 100 років тому.

Як приготувати цибулячки з маком, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт дослідниці української кухні Маріанни Душар для Shuba.

Що вам знадобиться:

  • Смалець - 150 г
  • Борошно - 330 г
  • Мак - 100 г
  • Цибуля ріпчаста - 2 шт.
  • Яйця курячі - 1 шт.
  • Розпушувач - 1 ч. ложка
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Цукор - 20 г
  • Сіль та перець чорний мелений - до свого смаку

Додатково:

  • Жовток курячий - 1 шт.
  • Зелень кропу сушена - 30 г

Як готувати цибулячки з маком

Цибулю очистити та натерти на крупній тертці. Мак, борошно та розпушувач змішати, додати смалець і добре вимішати все разом у крихту.

До суміші додати натерту цибулю, яйце, трошки солі, цукру та перцю та замісити тісто. Якщо тісто не замішується, то замало цибулевого соку. Тоді додайте трошки сметани. Тісто має бути густим та липкуватим.

Тісто накриваємо плівкою та ставимо у холодильник на 2 години. Потім його розкачуємо завтовшки 3 мм, вирізаємо печиво довільної форми та викладаємо на застелене деко.

Змащуємо печиво збитим жовтком, солимо та присипаємо сушеними травами.

Розігріваємо духовку до 200 градусів, ставимо туди печиво та випікаємо 15-20 хвилин.

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