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Цибулячки с маком: как приготовить старинный украинский снек

Как приготовить цибулячки с маком (фото: instagram.com/olena_sagun)
Автор: Анна Шиканова

Цибулячки – это хрупкая украинская выпечка. Ее особенность в том, что к рецепту добавляют смалец со шкварками или лук. Такие цибулячки готовили в Украине более 100 лет назад.

Как приготовить цибулячки с маком, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на рецепт исследовательницы украинской кухни Марианны Душар для Shuba.

Что вам понадобится:

  • Смалец - 150 г
  • Мука - 330 г
  • Мак - 100 г
  • Лук репчатый - 2 шт.
  • Яйца куриные - 1 шт.
  • Разрыхлитель - 1 ч. ложка
  • Сметана - 2 ст. ложки
  • Сахар - 20 г
  • Соль и перец черный молотый - по вкусу

Дополнительно:

  • Желток куриный - 1 шт.
  • Зелень укропа сушеная - 30 г

Как готовить цибулячки с маком

Лук очистить и натереть на крупной терке. Мак, муку и разрыхлитель смешать, добавить смалец и хорошо вымешать все вместе в крошку.

К смеси добавить натертый лук, яйцо, немного соли, сахара и перца и замесить тесто. Если тесто не замешивается, то маловато лукового сока. Тогда добавьте немного сметаны. Тесто должно быть густым и липким.

Тесто накрываем пленкой и ставим в холодильник на 2 часа. Затем его раскатываем толщиной 3 мм, вырезаем печенье произвольной формы и выкладываем на застеленный противень.

Смазываем печенье взбитым желтком, солим и присыпаем сушеными травами.

Разогреваем духовку до 200 градусов, ставим туда печенье и выпекаем 15-20 минут.

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РецептыПриготовлениеУкраинская кухня