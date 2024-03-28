Традиційна українська пісна страва Сичики: цей рецепт вже майже забули

Сичики - народна українська страва родом з Сумської області. Там їх готують переважно у Великий піст. Хоча ця страва дуже поживна, корисна, смачна і дуже цікава. Приготувати сичики буде дуже просто.

Як готувати сичики, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на відео "Українські рецепти".

Що вам знадобиться:

Квасоля - 500 г

Цибуля - 1 шт.

Олія - 3 ст. ложки

Часник - 2 зубчики

Сіль - до свого смаку

Солені огірки

Як готувати сичики

Квасолю потрібно залити водою та залишити на ніч. Далі викладаємо замочену квасолю у каструлю, заливаємо чистою водою та ставимо на вогонь. Доводимо до кипіння і варимо до готовності - це приблизно 1 година. Після зливаємо зайву рідину та товчемо квасолю до стану пюре.

На сковорідку наливаємо олію, ставимо на вогонь, нагріваємо. Цибулю ріжемо кубиком і викладаємо на сковорідку. Смажимо, помішуючи, до золотистого кольору.

Даємо олії з цибулі стекти та додаємо цибулю до пюре з квасолі. Гарно все перемішуємо. Гарячу олію окремо додаємо до вичавленого часнику і дрібки солі, перемішуємо. Це - заливка для сичиків.

З квасолевого пюре руками формуємо кульки, викладаємо на тарілку, зверху поливаємо часниковою заправкою.

На стіл сичики подаються з соленими чи маринованими огірками.