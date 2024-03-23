Перлина бессарабської кухні: як приготувати манджу з овочів
Назва цієї страви прийшла у Бессарабію з Італії через Болгарію разом з венеційськими та генуезькими купцями. Манджа - це ароматна та поживна страва з овочів та запашних трав. У кожній оселі її готують за своїм рецептом, є з м'ясом та без, більш густа чи більш рідка, яка суп, гостра чи солодка помідорова.
Як готувати манджу з овочів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт шеф-кухаря Андрія Величка для SHUBA.
Що вам знадобиться:
- Перець солодкий - 5 шт.
- Баклажан - 2 шт.
- Цибуля жовта ріпчаста - 1 шт.
- Часник, зубчики - 1 шт.
- Томат рожевий - 2 шт.
- Червоний перець чилі - до вашого смаку
- Кінза, пучок - 1 шт.
- Петрушка, пучок - 1 шт.
- Олія соняшникова - 5 ч. ложок
- Вино червоне сухе - 100 мл
- Паприка мелена - 1 ч. ложка
- Зіра - 1 ст. ложка
- Сіль, перець чорний мелений - до свого смаку
Як готувати манджу з овочів
Для приготування цієї страви вам знадобиться чавунний казанок або сотейник з товстими стінками. Налийте в нього олію та розігрійте. Швидко розчавіть та наріжте часник, дрібно наріжте чилі та цибулю кубиком. Висипте овочі у розігріту олію та додайте чайну ложку зіри.
Смажте овочі на середньому вогні та не забувайте помішувати, щоб вони не пригорілі. Можна посолити - так цибуля краще обсмажиться. Смажити потрібно 10-15 хвилин до карамельного кольору цибулі.
Наріжте перець трикутниками зі стороною 2 см. Якщо цибуля почала пригорати, додайте трохи вина. Коли воно випарується, додайте перці та тушкуйте ще 15 хвилин.
Підготуйте баклажани та помідори. Томати наріжте хрест-навхрест і залийте окропом, баклажани пошкрябайте виделкою і наріжте кубиком 2 см. Посоліть та відставте доти, доки не буде готовим перець. З помідорів зніміть шкірку.
Додайте баклажани у казанок. Покладіть паприку та накрийте кришкою на 10 хвилин.
Тим часом наріжте, а краще - розімніть руками помідори. Додайте їх у казан. Посоліть та залиште варитися без кришки. Коли рідини стане менше - страва готова.
Подавайте на стіл з хрустким підсмаженим хлібом, зеленню, м'яким сиром та підсмаженими горішками.
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