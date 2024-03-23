ua en ru
Сб, 23 березня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Перлина бессарабської кухні: як приготувати манджу з овочів

Субота 23 березня 2024 07:45
UA EN RU
Перлина бессарабської кухні: як приготувати манджу з овочів Як приготувати манджу з овочами (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

Назва цієї страви прийшла у Бессарабію з Італії через Болгарію разом з венеційськими та генуезькими купцями. Манджа - це ароматна та поживна страва з овочів та запашних трав. У кожній оселі її готують за своїм рецептом, є з м'ясом та без, більш густа чи більш рідка, яка суп, гостра чи солодка помідорова.

Як готувати манджу з овочів, розповідає РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на рецепт шеф-кухаря Андрія Величка для SHUBA.

Що вам знадобиться:

  • Перець солодкий - 5 шт.
  • Баклажан - 2 шт.
  • Цибуля жовта ріпчаста - 1 шт.
  • Часник, зубчики - 1 шт.
  • Томат рожевий - 2 шт.
  • Червоний перець чилі - до вашого смаку
  • Кінза, пучок - 1 шт.
  • Петрушка, пучок - 1 шт.
  • Олія соняшникова - 5 ч. ложок
  • Вино червоне сухе - 100 мл
  • Паприка мелена - 1 ч. ложка
  • Зіра - 1 ст. ложка
  • Сіль, перець чорний мелений - до свого смаку

Як готувати манджу з овочів

Для приготування цієї страви вам знадобиться чавунний казанок або сотейник з товстими стінками. Налийте в нього олію та розігрійте. Швидко розчавіть та наріжте часник, дрібно наріжте чилі та цибулю кубиком. Висипте овочі у розігріту олію та додайте чайну ложку зіри.

Смажте овочі на середньому вогні та не забувайте помішувати, щоб вони не пригорілі. Можна посолити - так цибуля краще обсмажиться. Смажити потрібно 10-15 хвилин до карамельного кольору цибулі.

Наріжте перець трикутниками зі стороною 2 см. Якщо цибуля почала пригорати, додайте трохи вина. Коли воно випарується, додайте перці та тушкуйте ще 15 хвилин.

Підготуйте баклажани та помідори. Томати наріжте хрест-навхрест і залийте окропом, баклажани пошкрябайте виделкою і наріжте кубиком 2 см. Посоліть та відставте доти, доки не буде готовим перець. З помідорів зніміть шкірку.

Додайте баклажани у казанок. Покладіть паприку та накрийте кришкою на 10 хвилин.

Тим часом наріжте, а краще - розімніть руками помідори. Додайте їх у казан. Посоліть та залиште варитися без кришки. Коли рідини стане менше - страва готова.

Подавайте на стіл з хрустким підсмаженим хлібом, зеленню, м'яким сиром та підсмаженими горішками.

Раніше ми писали про те, як приготувати ситний грецькій пиріг Спанакопіта.

А ще розповідали про те, як готуються рокот-крумплі по-закарпатськи.

Читайте РБК-Україна в Google News
Рецепти Приготування Українська кухня
NEWS
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі
Росія вночі випустила по Україні 34 "Шахеди". ППО збила майже всі