Цибуля, оцет і простирадло: найпростіші способи очистити лобове скло від льоду та снігу

Корисні поради для авто

Паркуйте машину обличчям на схід

Така проста річ, як припаркувати машину в потрібному місці, може позбавити водіїв довгої роботи, про яку потрібно турбуватися холодним ранком. Оскільки сонце встає на сході, воно може розтопити кригу на лобовому склі водія, що дасть йому кілька додаткових хвилин у ліжку.

Оцтовий спрей

Розчин із суміші води та оцту, розпорошений на автомобіль напередодні ввечері, допоможе запобігти появі інею.

Оцет часто використовується як антильодовий засіб, тому що його температура замерзання набагато нижче, ніж у води, а це означає, що вода не зможе осісти та замерзнути поверх оцту.

Простирадло

Покладіть простирадло або великий шматок картону на лобове скло і використовуйте двірники, щоб утримувати його на місці протягом ночі. Це ефективний та дешевий спосіб захистити скло від льоду.

Натріть цибулею лобове скло

Цибуля має той самий ефект, як і оцет, і, якщо у вас її раптом не має, можете замість неї використати картоплю.

Молекули цукру з цих овочів діють, руйнуючи іній, щойно він утворюється на вікні. Розріжте цибулину або картоплину навпіл, а потім протріть ними всі вікна і лобове скло напередодні ввечері. Це має спрацювати!