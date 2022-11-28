Ось що потрібно зробити взимку перед тим, як завести автомобіль: це важливо знати

Коли надворі стає все холодніше, то чимало вуличних котів можуть грітися під капотами автомобілів. Тому перед тим, як завести машину, варто виконати кілька маніпуляцій.

Зокрема, перш ніж заводити автомобіль, рекомендується постукати по капоту, адже це допоможе врятувати життя тварині.

Взимку вуличні коти можуть застрягати під капотами транспортних засобів. Як тільки двигун автомобіля запускається, то ситуація може погіршитись для тварини, які ховаються всередині.

Все тому, що сильні вібрації та раптове дзижчання можуть налякати кота. Також він може травмуватись. Тому всі автомобілісти повинні бути пильними, щоб уникнути подібних ситуацій.

Перед запуском двигуна варто постукати по капоту. Це простий жест, який не вимагає особливих зусиль і займає лише кілька секунд.

Як завадити котам ховатися під капотом

Є кілька дієвих порад, які допоможуть тримати котів якомога далі від автомобіля: