Лук, уксус и простыня: простейшие способы очистить лобовое стекло от льда и снега

Полезные советы для авто

Паркуйте машину лицом на восток

Такая простая вещь, как припарковать машину в нужном месте, может избавить водителей от долгой работы, о которой нужно беспокоиться холодным утром. Поскольку солнце встает на востоке, оно может растопить лед на лобовом стекле водителя, что даст ему несколько дополнительных минут в постели.

Уксусный спрей

Раствор из смеси воды и уксуса, распыленный на автомобиль накануне вечером, поможет предотвратить появление инея.

Уксус часто используется в качестве антиобледенителя, потому что его температура замерзания намного ниже, чем у воды, а это означает, что вода не сможет осесть и замерзнуть поверх уксуса.

Простыня

Положите простыню или большой кусок картона на лобовое стекло и используйте дворники, чтобы удерживать его на месте в течение ночи. Это эффективный и дешевый способ защитить стекло от льда.

Натрите луком лобовое стекло

Лук имеет тот же эффект, что и уксус, и, если у вас его вдруг не оказалось, можете вместо него попробовать картофель.

Молекулы сахара из этих овощей действуют, разрушая иней, как только он образуется на окне. Разрежьте луковицу или картофелину пополам, а затем обильно протрите ими все окна и лобовое стекло накануне вечером. Это должно сработать!