Цибуля чи кріп? Яка зелень найкраще підходить для картоплі

Цибуля чи кріп?

Для звичайної відвареної картоплі краще вибрати зелену цибулю, а не кріп. У такій цибулі багато антиоксиданту рутину, який у поєднанні з вітаміном С у картоплі створюватиме кращу взаємодію.

"У картоплі є вітамін С, хоч його там і невелика кількість (близько 20 мг). А всі цибулинні культури (цибуля, часник, цибуля-порей, цибуля-шалот) містять таку речовину як рутин (група вітаміну Р).Обидві речовини - антиоксиданти. Якщо вітамін С йде разом з рутинозидом, то вони починають працювати за принципом синергії - разом діють набагато сильніше, ніж кожен окремо", - пояснила професор Евеліна Халлманн, спеціаліст з харчування та харчових технологій Варшавського університету.

Ще в картоплі багато калію, що допомагає схуднути. І зайва вага з'являється не від страв із картоплею, а від соусів, які додають до цього овочу.

Що ще можна додавати до картоплі

Під час варіння картоплі можна додати лавровий лист і часник у воду – це наситить овоч корисними речовинами та додасть аромату. І, до речі, завдяки часнику картопля не розварюється.

Можна додати куркуму - вона додасть неповторний колір, смак та аромат. Із зелені можна додати кінзу або базилік.

Тушковану картоплю можна поєднувати з чорним перцем, паприкою або карі.

Для картоплі по-селянськи беріть часник, базилік, зелену цибулю. Для гурманів підійде базилік, хмелі-сунелі, запашний перець, карі та паприка.