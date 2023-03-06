Лук или укроп? Какая зелень лучше подходит для картофеля

Лук или укроп?

Для обычного отварного картофеля лучше выбрать зеленый лук, а не укроп. В таком луке много антиоксиданта рутина, который в сочетании с витамином С в картофеле будет создавать лучшее взаимодействие.

"В картофеле есть витамин С, хоть его там и небольшое количество (около 20 мг). А все луковичные культуры (лук, чеснок, лук-порей, лук-шалот) содержат такое вещество как рутин (группа витамина Р). Оба вещества — антиоксиданты. Если витамин С идет вместе с рутинозидом, то они начинают работать по принципу синергии — вместе действуют намного сильнее, чем каждый по отдельности", 0 пояснила профессор Эвелина Халлманн, специалист по питанию и пищевым технологиям Варшавского университета.

Еще в картофеле много калия, который помогает похудеть. И лишний вес появляется не от блюд с картофелем, а от соусов, которые добавляют к этому овощу.

Что еще можно добавлять в картофель

Во время варки картофеля можно добавить лавровый лист и чеснок в воду - это насытит овощ полезными веществами и добавит аромата. И кстати, благодаря чесноку картофель не разваривается.

Можно добавить куркуму - она добавит неповторимый цвет, вкус и аромат. Из зелени можно добавить кинзу или базилик.

Тушеный картофель можно сочетать с черным перцем, паприкой или карри.

Для картофеля по-селянски берите чеснок, базилик, зеленый лук. Для гурманов подойдет базилик, хмели-сунели, душистый перец, карри и паприка.