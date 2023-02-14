Просто, дешево та швидко: кулінарка поділилася неймовірним рецептом хліба з картоплі

Хліб з картоплі дуже смачний та простий у приготуванні. Для нього потрібно зовсім небагато інгредієнтів і завдяки картоплі у цього хліба особлива структура та тоненька скоринка.

Як зробити хліб із картоплі, розповіла відома кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі у YouTube.

Що вам знадобиться:

Сира картопля - 200 г

Вода – 300 мл

Сіль – 0,5 ч. ложки

Дріжджі – 10 г + 1 ст. ложка цукру

Борошно - 270 г + 20 г

Рослинна олія - 50 мл

Як приготувати картопляний хліб

Картоплю потрібно очистити, нарізати шматочками та поставити варитися. Дріжджі подрібнити та засипати 1 ст. ложкою цукру.

Картоплю відварити до готовності, воду злити окремо у склянку. Розім'яти готову картоплю до пюре, а потім залити назад воду і ретельно перемішати. Готове картопляне пюре викласти у широку миску.

Додати до пюре дріжджі та добре вимішати віночком до повного розчинення. А потім додати муку. Замісити тісто.

Коли тісто стане еластичним, додати олію і знову добре вимішати. Вимішувати доти, поки тісто не стане м'яким. Потім накриваємо миску рушником і ставимо у тепло на 1 годину.

Робочу поверхню змащуємо олією і викладаємо тісто. Розтягуємо у прямокутник, а потім скручуємо, формуючи хліб.

Форму змащуємо олією і викладаємо туди тісто. І залишаємо його ще на пів години, щоби тісто підійшло. Тісто повинне займати не більше 1/3 форми.

Розігріваємо духовку до 180 градусів та ставимо туди хліб на 40-50 хвилин.