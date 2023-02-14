Просто, дешево та швидко: кулінарка поділилася неймовірним рецептом хліба з картоплі
Хліб з картоплі дуже смачний та простий у приготуванні. Для нього потрібно зовсім небагато інгредієнтів і завдяки картоплі у цього хліба особлива структура та тоненька скоринка.
Як зробити хліб із картоплі, розповіла відома кулінарка Лілія Цвіт на своєму каналі у YouTube.
Що вам знадобиться:
- Сира картопля - 200 г
- Вода – 300 мл
- Сіль – 0,5 ч. ложки
- Дріжджі – 10 г + 1 ст. ложка цукру
- Борошно - 270 г + 20 г
- Рослинна олія - 50 мл
Як приготувати картопляний хліб
Картоплю потрібно очистити, нарізати шматочками та поставити варитися. Дріжджі подрібнити та засипати 1 ст. ложкою цукру.
Картоплю відварити до готовності, воду злити окремо у склянку. Розім'яти готову картоплю до пюре, а потім залити назад воду і ретельно перемішати. Готове картопляне пюре викласти у широку миску.
Додати до пюре дріжджі та добре вимішати віночком до повного розчинення. А потім додати муку. Замісити тісто.
Коли тісто стане еластичним, додати олію і знову добре вимішати. Вимішувати доти, поки тісто не стане м'яким. Потім накриваємо миску рушником і ставимо у тепло на 1 годину.
Робочу поверхню змащуємо олією і викладаємо тісто. Розтягуємо у прямокутник, а потім скручуємо, формуючи хліб.
Форму змащуємо олією і викладаємо туди тісто. І залишаємо його ще на пів години, щоби тісто підійшло. Тісто повинне займати не більше 1/3 форми.
Розігріваємо духовку до 180 градусів та ставимо туди хліб на 40-50 хвилин.
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