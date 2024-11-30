Цибульська після мобілізації членів її команди відповіла, як збирається давати концерти

Кілька тижнів тому стало відомо, що музикантів Олі Цибульської мобілізували прямо перед концертом. Тепер відома артистка висловилася щодо подальшої своєї музичної діяльності.

РБК-Україна (проєкт Styler) з посиланням на коментар співачки для програми "Неймовірна правда про зірок" пише про це детальніше.

Що каже Цибульська

Так, співачка пояснила, як вручення повісток деяким учасникам її колективу позначиться на концертах. Зокрема, вона заспокоїла своїх шанувальників та зазначила, що не збирається припиняти гастролі. Проте через те, що сталося, зірка вимушена змінити склад команди і тепер вона в пошуках барабанщиці, яка замінить одного з учасників.

"Ці концерти потрібні людям, тому я шукаю барабанщицю, дівчину", - поділилася Цибульська.

скриншот з інтерв'ю

Нагадаємо, про мобілізацію членів своєї команди знаменитість повідомила всередині листопада. Тоді з'ясувалося, що кілька чоловіків призовного віку з її музичного колективу отримали повістки прямо на в'їзді до Рівненщини, де у артистки був виступ. Подробиці цієї ситуації вона розповіла у блозі в Instagram.

Пізніше представники ТЦК також прокоментували свої дії. Врешті-решт виявилося, що двоє чоловіків порушили українське законодавство, а саме: один з них ухилявся від оновлення військово-облікових даних, а інший не вважав за потрібне обов'язкове перебування на обліку в ТЦК.

"Затримання порушників військового обліку відбувалося у чіткій відповідності до вимог чинного законодавства України. Жодних порушень у діях представників Національної поліції та ТЦК не було", - йшлося у повідомленні Рівненського обласного ТЦК та СП.

Також повідомлялося про те, що обидва музиканти вже пройшли етап оповіщення і перебувають на проходженні ВЛК. Ця комісія мала визначити їхню подальшу долю щодо служби в армії.