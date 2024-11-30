Цибульская после мобилизации членов ее команды ответила, как собирается давать концерты

Несколько недель назад стало известно, что музыкантов Оли Цибульской мобилизовали прямо перед концертом. Теперь известная артистка высказалась о дальнейшей своей музыкальной деятельности.

РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на комментарий певицы для программы "Неймовірна правда про зірок" пишет об этом подробнее.

Что говорит Цибульская

Так, певица объяснила, как вручение повесток некоторым участникам ее коллектива отразится на концертах. В частности она успокоила своих поклонников и отметила, что не собирается прекращать гастроли. Однако из-за случившегося звезда вынуждена изменить состав команды и теперь она в поисках барабанщицы, которая заменит одного из участников.

"Эти концерты нужны людям, поэтому я ищу барабанщицу, девушку", - поделилась Цибульская.

скриншот из интервью

Напомним, о мобилизации членов своей команды знаменитость сообщила в середине ноября. Тогда выяснилось, что несколько мужчин призывного возраста из ее музыкального коллектива получили повестки прямо на въезде в Ровенскую область, где у артистки было выступление. Подробности этой ситуации она рассказала в блоге в Instagram.

Позже представители ТЦК также прокомментировали свои действия. В конце концов оказалось, что двое мужчин нарушили украинское законодательство, а именно: один из них уклонялся от обновления военно-учетных данных, а другой не счел нужным обязательное пребывание на учете в ТЦК.

"Задержание нарушителей военного учета происходило в четком соответствии с требованиями действующего законодательства Украины. Никаких нарушений в действиях представителей Национальной полиции и ТЦК не было", - говорилось в публикации Ровенского областного ТЦК и СП.

Также сообщалось о том, что оба музыканта уже прошли этап оповещения и находятся на прохождении ВВК. Эта комиссия должна была определить их дальнейшую судьбу касательно службы в армии.