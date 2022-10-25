На ці знаки Зодіака звалиться успіх до кінця жовтня: астролог назвала обраних

Гороскоп на тиждень розповість про три знаки Зодіаку, яким найбільш сильно пощастить до кінця жовтня.

Телець

Тельцям варто чекати кардинальних змін у стосунках в цей період. Якісь союзи назавжди закінчаться, а якісь отримають свій розвиток до кінця 2022 року.

Рак

Вас чекають закоханість, божевільні почуття, глибокі душевні переживання. У будь-якому випадку ви самотніми не будете, але це будуть яскраві та тяжкі емоції.

Лев

На Лева чекають трансформації в сім'ї. Може статися така ситуація, завдяки якій ваші почуття захлиснуть з новою силою, щоб почати все спочатку і заново закохатися. Або навпаки - розчарують і відвернуть назавжди.

Скорпіон

На цьому тижні лише від вас та вашої ініціативи залежатимуть ваші стосунки та нові знайомства. Бажаєте розлучення? Буде. Хочете коханця? Теж буде. Зараз тільки ви - король ситуації.

Риби

Ви зустрінете ту саму людину. Можливо, цей ідеал чоловіка чи жінки, про якого ви так довго мріяли, стане вашою реальністю. Імовірні знайомства закордоном.