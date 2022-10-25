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На эти знаки Зодиака свалится успех до конца октября: астролог назвала избранных

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Вторник 25 октября 2022 06:30
На эти знаки Зодиака свалится успех до конца октября: астролог назвала избранных Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю расскажет о трех знаках Зодиака, которым наиболее сильно повезет до конца октября.

Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Телец

Тельцам следует ждать кардинальных изменений в отношениях в этот период. Какие-то союзы навсегда закончатся, а некоторые получат свое развитие до конца 2022 года.

Рак

Вас ждут влюбленность, безумные чувства, глубокие душевные переживания. В любом случае, вы одинокими не будете, но это будут яркие и тяжелые эмоции.

Лев

Льва ждут трансформации в семье. Может случиться такая ситуация, благодаря которой ваши чувства захлестнутся с новой силой, чтобы начать все сначала и заново влюбиться. Или наоборот – разочаруют и отвратят навсегда.

Скорпион

На этой неделе только от вас и вашей инициативы будут зависеть ваши отношения и новые знакомства. Хотите развод? Будет. Хотите любовника? Тоже будет. Сейчас только вы – король ситуации.

Рыбы

Вы встретите того самого человека. Возможно, этот идеал мужчины или женщины, о котором вы так долго мечтали, станет вашей реальностью. Возможны знакомства за границей.

Ранее мы писали, что солнечное затмение в Скорпионе кардинально перевернет жизнь этих знаков Зодиака.

Также читайте полный прогноз астролога на последнюю неделю октября 2022 года.

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