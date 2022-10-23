Тиждень незабутніх пригод: що чекає на всі знаки Зодіаку з 24 по 30 жовтня

Гороскоп на останній тиждень жовтня розповість, як важливі події та зміни чекають на всіх нас у ці дні. На життя більшості вплине Сонячне затемнення 25 жовтня, яке відкриє коридор затемнень. Найближчі дні можуть принести несподівані та неймовірні зустрічі.

Важливо! Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) та за знаком Зодіаку.

Овен

Затемнення відбудеться у вашому будинку сексу та насолод. Можливе насичене інтимне життя або зміна партнера, поява коханки чи коханця протягом місяця.

Телець

Сонячне затемнення пройде у вас у домі партнерства та шлюбу. Тому чекайте кардинальних змін у стосунках: якісь союзи назавжди закінчаться, а якісь отримають свій розвиток у 2022 році.

Близнюки

Можливий службовий роман на роботі чи легка інтрижка. Але здебільшого ви будете стурбовані власним здоров'ям або здоров'ям родичів, колег або своїми домашніми тваринами.

Рак

Сонячне затемнення відбудеться в будинку коханців. Закоханість, божевільні почуття, глибокі душевні переживання на вас чекають уже до кінця 2022 року. У будь-якому випадку ви самотніми не будете, але це будуть яскраві та тяжкі емоції.

Лев

На Сонячне затемнення в Скорпіоні на вас чекають трансформації в сім'ї. Може статися така ситуація, завдяки якій ваші почуття захлиснуть з новою силою, щоб почати все спочатку і заново закохатися. Або навпаки – розчарують і відвернуть назавжди.

Діва

Затемнення у Скорпіоні відбудеться у вас у будинку спілкування та соціальних мереж. Можливість познайомитись з тим, з ким ви бажаєте. Також можлива важлива зустріч чи корисне знайомство, яке змінить ваше життя чи ситуацію.

Терези

У Сонячне затемнення у вас можливі сварки з партнером на ґрунті грошової ситуації або ви когось запідозрите у нещирих почуттях до вас через будь-яку вигоду. Чекайте на подарунки протягом місяця.

Скорпіон

Сонячне затемнення відбудеться у вашому знаку, тому тільки від вас та вашої ініціативи залежатимуть ваші стосунки та нові знайомства. Бажаєте розлучення? Буде. Хочете коханця? Теж буде. Ви король ситуації.

Стрілець

На Сонячне затемнення в Скорпіоні все таємне може розкритися. Будьте обережні у своїх амурних справах. Ви можете запідозрити свою половинку в обмані чи зраді. Можливе знайомство далеко від дому.

Козеріг

Сонячне затемнення пройде в будинку друзів і спонсорів, можливо, хтось із них перейде в розряд коханців. Активні знайомства у тиндері та соціальних мережах. Чекайте на сюрпризи та несподівані зустрічі протягом місяця.

Водолій

Затемнення у Скорпіоні вказує на зміну вашого статусу у стосунках до кінця 2022 року. Хтось розлучиться, а хтось одружиться. Хтось стане вдовою, а хтось бабусею чи батьком.

Риби

Сонячне затемнення станеться у вас у будинку недосяжного, піднесеного кохання. Можливо, цей ідеал чоловіка чи жінки, про якого ви так довго мріяли, стане вашою реальністю. Імовірні знайомства закордоном та своїми вчителями по життю.