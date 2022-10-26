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Ці знаки Зодіаку зустрінуть свою долю вже сьогодні-завтра

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Середа 26 жовтня 2022 06:00
Ці знаки Зодіаку зустрінуть свою долю вже сьогодні-завтра Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп до кінця жовтня 2022 року розповість про знаки Зодіаку, яким сильно пощастить у коханні. Вони поринуть у світ незабутніх романтичних пригод, а дехто навіть зустріне свою долю.

Прогнозом поділилася астролог-дослідник Аріна Артуровна у Telegram.

Експерт рекомендує читати гороскоп за своїм Асцедентом (висхідним знаком) і за знаком Зодіаку.

Овен

Астролог прогнозує, що на вас чекає період сексу та насолод. Можливе насичене інтимне життя або зміна партнера, поява коханки чи коханця протягом місяця.

Рак

На вас чекає закоханість, божевільні почуття, глибокі душевні переживання. У будь-якому випадку ви самотніми не будете, але це будуть яскраві та тяжкі емоції.

Діва

На вас чекає багато спілкування та активності в соціальних мережах. Можливість познайомитись з тим, з ким ви бажаєте. Також можлива важлива зустріч чи корисне знайомство, яке змінить ваше життя чи ситуацію.

Риби

Не виключено, що недосяжне, піднесене кохання стане вашою реальністю. Можливо, цей ідеал чоловіка чи жінки, про який ви так довго мріяли, стане справжнім. Імовірні також знайомства за кордоном.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку затемнення у Скорпіоні принесе неймовірний успіх.

Також читайте, яка тварина стане символом 2023 за Східним гороскопом.

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