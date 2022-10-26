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Эти знаки Зодиака встретят свою судьбу уже сегодня-завтра

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Среда 26 октября 2022 06:00
Эти знаки Зодиака встретят свою судьбу уже сегодня-завтра Фото: Гороскоп 2022 (freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп до конца октября 2022 года расскажет про знаки Зодиака, которым сильно повезет в любви. Они окунутся в мир незабываемых романтических приключений, а кое-кто даже встретит свою судьбу.

Прогнозом поделилась астролог-исследователь Арина Артуровна в Telegram.

Эксперт рекомендует читать гороскоп по своему Асцеденту (восходящему знаку) и по знаку Зодиака.

Овен

Астролог прогнозирует, что вас ждет период секса и наслаждений. Возможна насыщенная интимная жизнь либо смена партнера, появление любовницы или любовника в течение месяца.

Рак

Вас ждет влюбленность, сумасшедшие чувства, глубокие душевные переживания. В любом случае вы одинокими не будете, но это будут яркие и тяжелые эмоции.

Дева

Вас ждет много общения и активности в социальных сетях. Возможность познакомиться с тем, с кем вы желаете. Также вероятна важная встреча или полезное знакомство, которое изменит вашу жизнь либо ситуацию.

Рыбы

Не исключено, что недосягаемая, возвышенная любовь станет вашей реальностью. Возможно, тот самый идеал мужчины или женщины, о котором вы так долго мечтали, станет настоящим. Вероятны также знакомства за границей.

Ранее мы писали, каким знакам Зодиака затмение в Скорпионе принесет невероятную удачу.

Также читайте, какое животное станет символом 2023 года по Восточному гороскопу.

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