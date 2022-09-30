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Эти знаки Зодиака смогут решить все финансовые проблемы до конца 2022 года

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Пятница 30 сентября 2022 06:50
Эти знаки Зодиака смогут решить все финансовые проблемы до конца 2022 года Кто из знаков Зодиака решит проблемы с деньгами до конца года (Коллаж РБК-Украина)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на осень 2022 года расскажет, кто из знаков Зодиака сможет погасить все долги и улучшить финансовое положение в ближайшие месяцы. Как только отступит ретроградный Меркурий в начале октября, появится равновесие в денежных вопросах, и ситуация начнет быстро улучшаться.

Кто из знаков Зодиака сможет навести порядок в финансовых делах до конца 2022 года, рассказали в SantePlus.

Овен

Овны очень импульсивны и им трудно управлять своими финансами. Это часто приводит к тому, что они хотят побаловать себя и близких вне рамок бюджета. Если денег не хватит, то они берут взаймы или кредиты. А потом отдают, и этот круг не заканчивается практически всю жизнь.

Но у многих Овнов в конце этого года появится шанс решить проблему с финансами и научиться лучше управлять деньгами. И в этом им поможет Юпитер.

Близнецы

У Близнецов всегда много стратегий и идей, где взять дополнительные средства на удовлетворение своих желаний. Они склонны к долгам и не хотят учиться управлять своими финансами рассудительно.

Конец 2022 года станет удачным периодом для Близнецов, так как они смогут найти баланс в денежной сфере и при этом не отказаться от любимых привычек.

Скорпион

В этом году Скорпионам пришлось потратить суммы намного больше, чем они рассчитывали. А еще и отдых влетел в копеечку.

Но до конца 2022 года Скорпионы смогут получить сумму, которая позволит им погасить абсолютно все долги. Останется только правильно распорядиться своими средствами.

Кстати, ранее мы писали о том, кому из знаков Зодиака октябрь принесет перемены в жизни.

А еще рассказывали о том, кто из знаков Зодиака в ближайшее время переживет разрыв отношений.

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