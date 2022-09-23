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Жовтень принесе щасливі зміни у житті цим трьом знакам Зодіаку

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П'ятниця 23 вересня 2022 06:50
Жовтень принесе щасливі зміни у житті цим трьом знакам Зодіаку Фото: Кому із знаків Зодіаку жовтень принесе щасливі зміни (pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на жовтень 2022 року розповість про те, кому середина осені принесе довгоочікувані позитивні зміни у житті. Планети збільшать сили та енергію, щоб підштовхнути до сміливих кроків з досягнення цілей, збільшення доходу та щастя в коханні.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, котрим жовтень стане періодом щасливих змін. Про це повідомляє Sante Plus.

Лев

На професійному рівні Леви зможуть досягти у жовтні великих успіхів, проявивши педагогічність та елегантність у справах. Всі завдання виконуватимуться легко, а цілі досягатимуться. Планети підтримають захист бізнесу.

Леви зможуть підписати вигідний контракт, збільшити свій дохід та отримати підвищення. В особистій сфері Леви зможуть зняти напругу та досягнути гармонії.

Діва

Сфера особистих стосунків вийде на перший план й саме тут жовтень принесе щастя. Пари зможуть більше часу приділити одне одному та налагодити баланс між стосунками та зовнішнім світом.

Коротка відпустка допоможе знову розпалити полум'я кохання. А самотні Діви стануть більш привабливими для протилежної статі. У професійній сфері все увійде до стану спокою та успішності.

Стрілець

Жовтень стане для Стрільців періодом успіху на всіх напрямках. У роботі з'явиться можливість продемонструвати численні таланти та досягти нових висот. У відносинах з колегами з'явиться гнучкість та гармонія. Можливі збільшення до зарплати.

На особистому фронті Стрільці зможуть спроєктувати себе у майбутнє та реалізувати давню мрію. Будьте при цьому обережні із фінансами.

До речі, раніше ми писали про те, кого зі знаків Зодіаку до кінця року відвідають втрати та розчарування.

А ще розповідали про те, що названо знаки Зодіаку, яких у другій половині вересня накриє романтикою.

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