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Ці знаки Зодіаку вперше у житті повірять в диво. Все змінить особливий Молодик

Коли буде Молодик (ілюстрація: GettyImages)
Автор: Поліна Іваненко

Осінній Молодик, який настане в ніч з 2 на 3 жовтня, цього року буде особливим. Річ у тому, що приблизно у той же час відбудеться точна фаза кільцеподібного Сонячного затемнення. І ця рідкісна подія подарує неймовірні зміни представникам чотирьох знаків Зодіаку.

Кому чекати на дива від Молодика, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Astrofame.

Стрілець

Молодик принесе вам шанс покращити свої стосунки та почати нові проекти. У ваше життя нарешті увірвуться дива, поруч опиняться люди, які дійсно заслуговують на вашу увагу. Не варто боятися своїх амбіцій, діліться планами й ви зрозумієте, що вони, немов найзаповітніші мрії, на диво легко перетворюються на реальність.

Риби

Особливий Молодик відкриє перед вами нові можливості у фінансовій сфері. Ви зможете знайти відповіді на всі питання, а також наважитися на грандіозні зміни. Крім цього, на шляху до щастя вас супроводжуватимуть справжні дива, які вбережуть вас від помилок і не дадуть вам схибити.

Лев

Готуйтеся до того, що ви зможете позбавитися проблем і вперше в житті повірити в дива. Для вас Молодик готує по-справжньому королівський подарунок - у вас починається "біла" смуга. Постарайтеся знайти баланс між роботою та особистим життям, це допоможе вам якнайдовше залишатися на хвилі удачі.

Терези

Молодик, який увійде в точну фазу саме у вашому знаку Зодіаку, готує для вас чимало чудес. Ви зможете вступити в нову еру свого життя, воно буде наповнене радістю та позитивом. Крім цього, на вас чекають великі сюрпризи в особистому житті.

Нагадаємо, раніше ми вже розповідали, чиї бажання здійснить Сонячне затемнення.

Крім цього, нещодавно з'явився місячний календар стрижок на жовтень.

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