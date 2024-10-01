Календар стрижок на жовтень 2024 року: коли можна і не можна йти до перукаря

Вже почався жовтень, і якщо ви плануєте похід до перукаря - можна підібрати дату стрижки або фарбування за місячним календарем. Вважається, що деякі фази Місяця можуть бути вдалими для зміни іміджу, а деякі лише принесуть невдачі.

Коли можна стригти та фарбувати волосся за місячним календарем, розповідає РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на Joy Pup .

Коли стригти волосся у жовтні за місячним календарем

Сміливо записуйтесь до перукаря на 1, 3, 6 або 8 жовтня. Ці дні будуть сприятливими для стрижок та змін. Нова зачіска подарує вам радість і може подарувати впевненість.

Якщо ви хочете змін у житті, то вам допоможе стрижка 10 числа. А зміна зачіски 11 жовтня допоможе покращити якість волосся.

Також до списку вдалих днів для стрижок у жовтні потрапили такі числа: 13, 14 та 16. У ці дати ви можете отримати бажаний результат та налаштуватись на хвилю позитиву.

17 жовтня , в день Повні, стрижка принесе особливий успіх. Також можна змінювати стиль 20, 21, 23 та 25 числа - ці дні теж вдалі.

Якщо ви не хочете, щоб волосся швидко відростало, стрижіть його 26 жовтня. А для покращення настрою та просто невеликих змін, запишіться до перукаря на 28, 29 або 31 число.

Вдалі дні для стрижок у жовтні (ілюстрація: Getty Images)

Невдалі дні для стрижки та фарбування у жовтні

Не варто планувати зміну іміджу на 2, 4 та 5 жовтня. Фарбування та стрижки краще перенести на інші дати, оскільки ці вважаються несприятливими.

Крім цього, 7 числа похід до перукаря може спричинити невдачі. Також не варто планувати стрижку на 9, 12, 15 та 18 жовтня. Ці дати не підходять для змін та можуть розчарувати результатами роботи майстра.

Якщо ви не хочете спричинити невдачі, від стрижок варто опинитися і в ці числа: 19, 22, 24, 27 та 30 жовтня.

Найгірші дні для фарбування та стрижок (колаж: РБК-Україна)

Коли фарбувати волосся - місячний календар на жовтень.

1 та 2 жовтня зміна кольору волосся може приємно здивувати результатом. А якщо ви готові до кардинальних змін і не боїтеся яскравих відтінків, плануйте похід до стиліста на 3 число.

4 жовтня краще освітлювати або тонувати волосся, 5 числа варто віддати перевагу більш нейтральним кольорам.

Найвдаліші дні для фарбування у жовтні - 6, 8 і 10 числа. Ці дати чудово підходять для нових образів та зачісок.

12 жовтня варто фарбуватися, якщо ви віддаєте перевагу натуральним відтінкам, 13 і 15 - якщо ви брюнетка, а 14 числа на тонування варто записуватися блондинкам.

17 жовтня - вдалий день для будь-яких фарбувань, Повня допоможе налаштуватися на успіх і щастя. 19 числа варто тонувати волосся в натуральні відтінки, а 20 можна зважитися на сміливі та яскраві зміни.

Крім цього, фарбувати волосся можна 21, 23, 25 і 26 жовтня. Ці дні будуть вдалими, а також можуть залучити позитивну енергію.

28 числа можна тонуватися в блонд, а 29 - наважуйтеся на яскраві та незвичайні фарбування. Крім цього, можна змінити імідж 31 жовтня.