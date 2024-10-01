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Эти знаки Зодиака впервые в жизни поверят в чудо. Все изменит особое Новолуние

Когда будет Новолуние (иллюстрация: GettyImages)
Автор: Полина Иваненко

Осеннее Новолуние, которое наступит в ночь со 2 на 3 октября, в этом году будет особенным. Все дело в том, что примерно в это же время состоится точная фаза кольцеобразного Солнечного затмения. И это редкое событие подарит невероятные перемены представителям четырех знаков Зодиака.

Кому ждать чудес от Новолуния, рассказывает РБК-Украина (проект Styler) со ссылкой на Astrofame.

Стрелец

Новолуние принесет вам шанс улучшить свои отношения и начать новые проекты. В вашу жизнь наконец-то ворвутся чудеса, рядом окажутся люди, которые действительно заслуживают вашего внимания. Не стоит бояться своих амбиций, делитесь планами и вы поймете, что они, словно самые заветные мечты, чудесным образом становятся реальностью. 

Рыбы

Особое Новолуние откроет перед вами новые возможности в финансовой сфере. Вы сможете найти ответы на все вопросы, а также решиться на грандиозные перемены. Кроме этого, на пути к счастью вас будут сопровождать настоящие чудеса, которые уберегут вас от ошибок и не дадут вам оступиться.

Лев

Готовьтесь к тому, что вы сможете избавиться от проблем и впервые в жизни поверить в чудеса. Для вас Новолуние готовит по-настоящему королевский подарок - у вас начинается "белая" полоса. Постарайтесь найти баланс между работой и личной жизнью, это поможет вам как можно дольше оставаться на волне удачи.

Весы

Новолуние, которое войдет в точную фазу именно в вашем знаке Зодиака, готовит для вас немало чудес. Вы сможете вступить в новую эру своей жизни, она будет наполнена радостью и позитивом. Кроме этого, вас ждут большие сюрпризы в личной жизни.

Напомним, ранее мы уже рассказывали, чьи желания осуществит Солнечное затмение.

Кроме этого, недавно появился лунный календарь стрижек на октябрь.

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