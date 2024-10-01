Чиї бажання здійснить Сонячне затемнення. Астролог розкрила всі секрети "вогняного кільця"

2 жовтня 2024 року о 21:46 за київським часом відбудеться точна фаза кільцеподібного Сонячного затемнення . Під час цього астрономічного явища нічне світило буде на великій відстані від Землі, тому воно не сховає Сонце повністю, а залишить "вогняне кільце" навколо себе.

Ексклюзивно для РБК-Україна (проект Styler) астролог Катерина Соловйова розповіла, що це таке, які знаки Зодіаку відчують вплив цього явища, а яким зірки підготували позитивні зміни.

Як відбувається Сонячне затемнення

"Ця фаза триватиме до 7,5 хвилин в залежності від місцерозташування спостерігача. Її буде видно лише в межах вузької смуги, яка пройде через південну частину Чилі та Аргентини, а також частину Тихого океану. Поза цієї зони огляду можна буде подивитись лише на часткове Сонячне затемнення. Мешканці України взагалі не побачать цієї космічної події. Наступне кільцеподібне сонячне затемнення відбудеться 17 лютого 2026 року", - заначила Соловйова.

Ба більше останнім часом вчені науково підтверджують вплив затемнень на живі організми нашої планети. Доведено, що тварини виявляють занепокоєння, а птахи починають лягати спати.

Це стосується і людей. У цей період треба бути особливо обережними людям із серцево-судинними захворюваннями, гіпертонікам, можуть спостерігатися слабкість і головний біль.

"У цю добу потрібно уникати будь-яких стресів, не починати нічого серйозного, намагатися більше приділяти увагу своєму внутрішньому емоційному балансу та не йти на контакт із тими, хто здатний його порушити", - підкреслила астрологиня.

Сонячне затемнення (ілюстрація: freepik.com)

Особливо гостро відчути вплив цієї космічної феєрії можуть ті, хто народилися

з 29-го вересня до 5-го жовтня

з 28-го грудня до 3-го січня

з 27-го березня до 2-го квітня

з 28-го червня до 4-го липня.

"Крім того, цей природний феномен впливатиме на тих, хто має в своєму гороскопі елементи, які в цей період будуть активовані транзитними Сонцем і Місяцем", - зазначила Катерина Соловйова.

Свій шанс на позитивні зміни можуть від нього отримати ті, хто народилися

з 28-го листопада до 4-го грудня

з 26-го січня до 1-го лютого

з 28-го травня до 3-го червня

з 30-го липня до 5-го серпня.

Також Соловйова наголосила, що пов’язані з цим явищем зміни будуть впливатимуть на життя тривалий час.

"Якщо ви не знаєте, яким чином транзитні світила будуть взаємодіяти з вашим гороскопом, то можете пригадати, які події були актуальні у вашому житті у звязку з затемненням Сонця, що відбулось 3 жовтня 2005 року: воно було майже ідентичним до прийдешнього, тому, якщо ви за цей час не змінили кардинально ваше місце проживання, можуть активуватися ситуації по тих же сферах, що і минулого разу", - підкреслює астрологиня.

В цей час вона рекомендує зарядити свої плани сильним імпульсом як мінімум на півроку.

"Але цього разу у цей момент будуть діяти напружені енергії: складні поєднання транзитних Сонця, Місяця, Меркурія з Чорним Місяцем та їх несприятливі аспекти до транзитного Марсу - однієї з найскладніших планет в астрології, тому у цей період підвищується можливість небезпечних ситуацій та нещасних випадків", - зазначила Соловйова.

Що нам принесе "вогняне кільце" Сонячного затемнення (фото: Getty Images)

Прогноз астропогоди

Через таку непросту "космічну погоду" будьте дуже обережними з формулюванням планів на це затемнення, оскільки під час їх реалізації можливі складнощі, проблеми, прорахунки та збитки.

Особливо рекомендується звернути увагу на цілі, пов'язані з будь-яким видом взаємовідносин, партнерства, дипломатією, судочинством, індустрією краси та мистецтвом: правильно формулюйте та плануйте свої починання для досягнення максимального результату.

Астролайфхаки

"Вогняне кільце" закриває цей коридор затемнень, який визначить для кожного з нас початок чогось принципово нового та важливого у нашому житті. Чого саме - можна дізнатися лише з індивідуального гороскопу людини.

В цей проміжок часу відбуваються неминучі, невідворотні та навіть доленосні події.

Головне - правильно на них реагувати, щоб сфера, в якій вони активувались, максимально гармонізувалася. Якщо все буде відпрацьовано коректно, то цей напрямок вийде на принципово новий виток свого розвитку.

Саме зараз можна трансформувати своє життя та успішно запланувати зміни завдяки силі думки, духовним практикам і позитивним афірмаціям.

Зазначимо, що вплив цього періоду може відчуватися за 3 дні до його початку і за 3 дні після його завершення, а інколи він може діяти упродовж місяців і навіть років.

Сонячне затемнення (ілюстрація: freepik.com)