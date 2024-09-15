Ці знаки Зодіаку скажуть "бувай" всім невдачам. Новий тиждень дасть їм особливий шанс

Вже з понеділка представники п'яти знаків Зодіаку отримають можливість позбутися проблем. Вони нарешті поставлять жирну крапку у розділі свого життя, який нагадував суцільну смугу перешкод.

Близнюки

На вас чекає тиждень чудес та позитиву. Ви не тільки відпочиватимете і будете веселитися, а нарешті зможете розправитися з усіма своїми невдачами. Прощайтеся з "чорною" смугою. Вам не варто чекати на проблеми та перевірки на міцність, вони залишаться у минулому.

Риби

Вже найближчими днями ви отримаєте шанс "обнулитися". А це означає, що ви позбавитеся вантажу відповідальності і вирішите всі питання, які нависали над вами, ніби грозова хмара. Не виключено, що новий тиждень подарує вам шанс розпочати нове життя з грандіозних звершень.

Стрілець

Приготуйтеся до неймовірних подій. Ви можете поставити крапку в історії, яку вже давно не могли відпустити. Крім цього, невдачі почнуть обходити вас іншою доріжкою. Вам не загрожують удари долі, починайте насолоджуватися спокійним життям та гармонією, яка запанує навколо вас.

Терези

Хвиля натхнення накриє вас з головою. Ви зможете знайти свій шлях до щастя та оточити себе людьми, які по-справжньому вас цінують. Не варто боятись заводити нові стосунки, якщо старі себе зжили. Це стосується як дружби, і любовних зв'язків.

Лев

Новий тиждень допоможе вам зробити перший крок до примирення з тими, хто вам дорогий. Не варто боятись визнавати свої помилки. Почніть нове життя з порятунку від старих образ. Згладжуйте гострі кути та пам'ятайте, що компроміс набагато кращий за розрив стосунків.