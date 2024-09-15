Эти знаки Зодиака скажут "пока" всем неудачам. Новая неделя даст им особенный шанс
Уже с понедельника представители пяти знаков Зодиака получат возможность избавиться от проблем. Они наконец-то поставят жирную точку в главе своей жизни, которая напоминала сплошную полосу препятствий.
Каким знакам Зодиака повезет уже на следующей неделе, рассказывает РБК-Украина (проект Styler).
Близнецы
Вас ждет неделя чудес и позитива. Вы не только будете отдыхать и веселиться, а наконец-то сможете расправиться со всеми своими неудачами. Прощайтесь с "черной" полосой. Вам не стоит ждать проблем и проверок на прочность, они останутся в прошлом.
Рыбы
Уже в ближайшие дни вы получите шанс "обнулиться". А это значит, что вы избавитесь от груза ответственности и решите все вопросы, которые нависали над вами, будто грозовая туча. Не исключено, что новая неделя подарит вам шанс начать новую жизнь с грандиозных свершений.
Стрелец
Приготовьтесь к невероятным событиям. Вы сможете поставить точку в истории, которую уже давно не могли отпустить. Кроме этого, неудачи начнут обходить вас стороной. Вам не грозят удары судьбы, начинайте наслаждаться спокойной жизнью и гармонией, которая воцарит вокруг вас.
Весы
Волна вдохновения накроет вас с головой. Вы сможете найти свой путь к счастью и окружить себя людьми, которые по-настоящему вас ценят. Не стоит бояться заводить новые отношения, если старые себя изжили. Это касается как дружбы, так и любовных связей.
Лев
Новая неделя поможет вам сделать первый шаг к примирению с теми, кто вам дорог. Не стоит бояться признавать свои ошибки. Начните новую жизнь с избавления от старых обид. Сглаживайте острые углы и помните, что компромисс куда лучше разрыва отношений.
К слову, ранее мы уже рассказывали, что конец сентября осчастливит лишь четыре знака Зодиака.
Помимо этого, недавно стало известно, каким знакам Зодиака повезет уже 15 сентября.
Во время написания материала были использованы материалы: Metro, Spiritualify.