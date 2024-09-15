Эти знаки Зодиака скажут "пока" всем неудачам. Новая неделя даст им особенный шанс

Уже с понедельника представители пяти знаков Зодиака получат возможность избавиться от проблем. Они наконец-то поставят жирную точку в главе своей жизни, которая напоминала сплошную полосу препятствий.

Близнецы

Вас ждет неделя чудес и позитива. Вы не только будете отдыхать и веселиться, а наконец-то сможете расправиться со всеми своими неудачами. Прощайтесь с "черной" полосой. Вам не стоит ждать проблем и проверок на прочность, они останутся в прошлом.

Рыбы

Уже в ближайшие дни вы получите шанс "обнулиться". А это значит, что вы избавитесь от груза ответственности и решите все вопросы, которые нависали над вами, будто грозовая туча. Не исключено, что новая неделя подарит вам шанс начать новую жизнь с грандиозных свершений.

Стрелец

Приготовьтесь к невероятным событиям. Вы сможете поставить точку в истории, которую уже давно не могли отпустить. Кроме этого, неудачи начнут обходить вас стороной. Вам не грозят удары судьбы, начинайте наслаждаться спокойной жизнью и гармонией, которая воцарит вокруг вас.

Весы

Волна вдохновения накроет вас с головой. Вы сможете найти свой путь к счастью и окружить себя людьми, которые по-настоящему вас ценят. Не стоит бояться заводить новые отношения, если старые себя изжили. Это касается как дружбы, так и любовных связей.

Лев

Новая неделя поможет вам сделать первый шаг к примирению с теми, кто вам дорог. Не стоит бояться признавать свои ошибки. Начните новую жизнь с избавления от старых обид. Сглаживайте острые углы и помните, что компромисс куда лучше разрыва отношений.