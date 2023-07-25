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Ці знаки Зодіаку повернуться в минуле: чекайте на сюрпризи в особистому житті

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Вівторок 25 липня 2023 06:29
Ці знаки Зодіаку повернуться в минуле: чекайте на сюрпризи в особистому житті Ці знаки Зодіаку отримають несподіванки в особистому житті (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на останні дні липня обіцяє чимало несподіваних сюрпризів в особистій сфері. Ретроградна Венера вступила у свої права, а це означає, що можуть спливти люди з минулого і навіть знову початися стосунки, що вже завершилися.

Астрологи назвали знаки Зодіаку, у яких можуть поновитися стосунки з колишнім партнером. Про це повідомляє Meta.

Телець

Представники цього знака - справжній зразок стабільності та впевненості. Тільці прагнуть глибоких і тривалих стосунків. А розрив з коханою людиною для них можуть стати дуже болючими.

Але якщо представники цього знака вирішать, що потрібно відновити стосунки та дати їм ще один шанс, то вони рухатимуться до наміченої мети з усією пристрастю та докладуть до цього чимало зусиль. І зовсім скоро їм удасться втілити цей сценарій у реальному житті.

Риби

Люди, народжені під цим знаком, можуть віддати серце і душу людині, з якою її пов'язують романтичні почуття. Риби емоційні та чутливі, але можуть переживати періоди деякої віддаленості.

Якщо їхні стосунки потраплять у бурю та шторми й буде ризик розриву, вони почнуть докладати зусиль, щоб цього не сталося. І якщо партнер пішов першим, представники цього знака зроблять усе, щоб його повернути.

До речі, раніше ми називали знаки Зодіаку, у яких кінець літа пройде на самоті та з розставаннями.

А також ми розповідали, які події відбуватимуться у житті кожного знака Зодіаку у період з 24 по 30 липня.

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