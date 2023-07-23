Ретроградна Венера сплутає всі плани: гороскоп для всіх знаків Зодіаку з 24 по 30 липня

Гороскоп на останній тиждень липня обіцяє період, наповнений різними подіями та несподіванками. З 23 липня Венера стала ретроградною, а це означає, що в особистих стосунках можливий хаос та непередбачувані ситуації.

Астрологи дали детальний гороскоп для кожного знака Зодіаку на найближчий тиждень з 24 по 30 липня. Кому варто проявити обережність – читайте нижче.

Овен

Найближчими днями вас чекають випробування у різних сферах життя, а особливо – у сфері особистих стосунків. Вам здаватиметься, що чорні та білі смуги дуже швидко і різко змінюють одна одну.

Багато речей можуть піти зовсім не так, як вам цього хотілося б. До кінця тижня можлива сильна емоційна та фізична втома – постарайтеся з витримкою прийняти удари долі та повноцінно відпочити.

Телець

На цьому тижні постарайтеся не витрачати свої ресурси марно. Інакше на вас чекають розчарування, відсутність ефективності та навіть збитки. У період ретроградної Венери варто чітко розставити пріоритети та виконувати лише найважливіші завдання, а решту відкласти.

Тримайтеся ближче до тих людей, які допоможуть вам отримати насолоду від дрібних радощів. Це важливо, оскільки тиждень стане дуже спонтанним, а в особистій сфері чекає хаос та непорозуміння.

Близнюки

У вас настає найкращий час для плідної, інтелектуальної та креативної роботи. Постарайтеся не перевтомлюватись і не беріть на себе більше справ, ніж ви можете здолати.

Особливий успіх очікує у коханні та сімейних справах. Меркурій дозволить отримати найближчими днями неймовірне задоволення від простого людського спілкування. Постарайтеся ділитися зі своїми близькими думками та емоціями. А ще у вас можливі романтичні пригоди.

Рак

Бажання переробити відразу всі справи й водночас вам на користь не піде. Потрібно навчитися відпочивати та робити це так, щоб не витратити на розваги усі свої заощадження. Намагайтеся сконцентруватися на власних бажаннях, а не на пропозиціях з боку.

Беріться за нові справи, знайдіть нове хобі. А ще - постарайтеся вибачити образи, дайте старим ранам відболіти та затягнутися, відпустіть тягар минулого.

Лев

На вас Венера особливої уваги не звертатиме, тому тиждень буде відносно спокійним і продуктивним. Змініть грубу силу на розважливість, якщо хочете досягти успіху у справах і роботі й при цьому до кінця тижня не падати з ніг від втоми.

Завдання вирішуйте в порядку черговості – спочатку важливі, потім другорядні. Якщо у вашому оточенні є людина, яка виявляє знаки уваги, спробуйте налагодити з нею спілкування.

Діва

Найближчими днями варто проявити обережність у діях та словах. Є ризик спровокувати оточуючих на негативні емоції або опинитися в центрі провокації, яку вам приготували недоброзичливці. Не відповідайте негативом на негатив, відійдіть убік.

Бурхливі емоції можуть суттєво "підмочити" вашу репутацію. Не поспішайте робити висновки або одразу відповідати на виклик. На вихідних знайдіть собі заняття, що допоможе досягти рівноваги. Наприклад, вирушайте на природу.

Терези

Інтенсивна динаміка подій та змін наприкінці липня загальмується. І це добре, тому що сил через ретроградну Венеру буде значно менше. Надмірна витрата вашої енергії може спричинити перевтому, а це загрожує апатією, занепадом сил.

На вашому шляху може бути ситуація з нелегким вибором. Добре все обдумайте, обговоріть із тими, кому довіряєте. Ваше рішення може бути важливим для найближчого майбутнього.

Скорпіон

Намагайтеся цього тижня нічого не забувати та не губити - все втрачене після 26 липня до вас уже не повернеться. І це стосується не лише конкретних предметів, а й усіх сфер життя: кохання, дружби, довіри.

Будьте обережнішими та спілкуйтеся з оточуючими дуже уважно, не давайте їм жодних обіцянок. На роботі зменште оберти, оскільки є ризик перевтоми. Сильна втома може позначитися на здоров'ї та настрої.

Стрілець

Якщо ви давно збиралися взяти паузу і трохи відпочити - зробіть це зараз. Намагайтеся продумати свою поїздку так, щоб не використовувати на неї багато ресурсів - фінансових, емоційних та власних сил. Пам'ятайте, що навіть після найтемнішої ночі настає світанок, а це означає, що ваші проблеми скоро зникнуть.

Показуйте світові та близьким людям свої найкращі якості та не звинувачуйте всіх навколо за те, що все йде не так. Інакше на вас чекають зміни, які вам не сподобаються.

Козеріг

Пам'ятайте, що поміркованість завжди приносить спасіння. Займайтеся всіма справами та завданнями в ощадливому режимі, не беріться за все і відразу. Направте свої думки у правильний бік - на роботу та справи. Не забувайте також про найближчих.

Мабуть, комусь із ваших рідних цього тижня потрібна буде допомога. Не ставте умов і не ставте питання, просто зробіть те, що потрібно. Доброта не вимагає оплати та відповідних послуг.

Водолій

Найближчими днями доведеться займатися врегулюванням розбіжностей. Це торкнеться насамперед близьких людей і вам доведеться допомогти розв'язати їхні проблеми. Чим швидше ви з цим розберетеся, тим менше проблем буде у майбутньому.

Якщо у вашому оточенні з'явиться недоброзичливець і почне заважати вам, не варто йому мститися. Обійдіть стороною таку людини. Найкращий спосіб насолити - бути значно вищим і сильнішим за його комплекси.

Риби

Шосте почуття цього тижня для вас стане дуже важливим, оскільки багато ситуацій доведеться вирішувати інтуїтивно. Якщо відповідь не прийде через ретроградну Венеру, використовуйте універсальну зброю - спокій та врівноваженість. Якщо почнете розпалюватися - проблем не уникнути.

А щоб покращити свій настрій, вирушайте на шопінг, наведіть вдома красу, купіть щось корисне для дому або потіште себе обновкою.