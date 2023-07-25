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Эти знаки Зодиака вернутся в прошлое: ждите сюрпризы в личной жизни

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Вторник 25 июля 2023 06:29
Эти знаки Зодиака вернутся в прошлое: ждите сюрпризы в личной жизни Эти знаки Зодиака получат неожиданность в личной жизни (фото: pixabay.com)
Автор: Анна Шиканова

Гороскоп на последние дни июля обещает немало неожиданных сюрпризов в личной сфере. Ретроградная Венера вступила в свои права, а это значит, что могут всплыть люди из прошлого и даже снова начаться уже завершившиеся отношения.

Астрологи назвали знаки Зодиака, у которых могут возобновиться отношения с бывшим партнером. Об этом сообщает Meta.

Телец

Представители этого знака - настоящий образец стабильно и уверенности. Тельцы стремятся к глубоким и длительным отношениям. А разрыв с любимым человеком для них могут стать очень болезненными.

Но если представители этого знака решат, что нужно возобновить отношения и дать им еще один шанс, то они будут двигаться к намеченной цели со всей страстью и приложат к этому немало усилий. И совсем скоро им удастся воплотить этот сценарий в реальной жизни.

Рыбы

Люди, рожденные под этим знаком, могут отдать сердце и душу человеку, с которым его связывают романтические чувства. Рыбы эмоциональны и чувствительны, но могут переживать периоды некоторой отдаленности.

Если их отношения попадут в бурю и штормы и будет риск разрыва, они начнут прилагать усилия, чтобы этого не произошло. И если партнер ушел первым, представители этого знака сделают все, чтобы его вернуть.

Кстати, ранее мы называли знаки Зодиака, у которых конец лета пройдет в одиночестве и с расставаниями.

А также мы рассказывали, какие события произойдут в жизни каждого знака Зодиака в период с 24 по 30 июля.

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