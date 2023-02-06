Ці знаки Зодіаку почнуть нове життя вже сьогодні: астрологи вирахували щасливчиків лютого 2023

Гороскоп на другий тиждень лютого 2023 розповість про обрані знаки Зодіаку, для яких настануть важливі життєві зміни вже відсьогодні. А ви є в списку улюбленців зірок?

Про те, кому саме пощастить з 6 по 12 лютого, пише SlovoFraza.

Овен

Астрологи кажуть, що в Овнів розпочнеться період тотальних змін. Зв'язок із центром Всесвіту посилиться, а це означає, що сприятливі події відбуватимуться частіше.

Якщо ви відчуєте, що нічого не виходить або почнуться перешкоди у справах - краще змініть тактику.

Рак

Не забувайте найближчого тижня про закон заміщення Всесвіту. Це означає, що процес кардинальних змін вже запущено, але швидкість і насиченість подій залежатиме від готовності Раків до змін.

Намагайтеся звільнитися від усього зайвого, звільнити місце для чогось нового. І запам'ятайте, що саме ви керуватимете тим, що з вами зараз.

Риби

Нічні світила допоможуть відкрити таємницю про майбутнє. У ці дні ви можете займатися духовними практиками, ворожіннями, розшифровувати свої сни.

Поточні негаразди себе вичерпають, і Риби стануть сильнішими фізично та морально. Можна змінювати обстановку, вирушати в подорож, зайнятися покупками або витратити кошти на зміцнення здоров'я.