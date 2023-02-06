Эти знаки Зодиака начнут новую жизнь уже сегодня: астрологи вычислили счастливчиков февраля 2023 года
Гороскоп на вторую неделю февраля 2023 года расскажет об избранных знаках Зодиака, для которых наступят важные жизненные изменения уже с сегодняшнего дня. А вы в списке любимцев звезд?
О том, кому повезет с 6 по 12 февраля, пишет SlovoFraza.
Овен
Астрологи говорят, что у Овна начнется период тотальных изменений. Связь с центром Вселенной усилится, а значит, благоприятные события будут происходить чаще.
Если вы почувствуете, что ничего не выходит или начнутся препятствия в делах – лучше смените тактику.
Рак
Не забывайте в ближайшую неделю о законе замещения Вселенной. Это означает, что процесс кардинальных изменений уже запущен, но скорость и насыщенность событий будет зависеть от готовности Раков к переменам.
Старайтесь освободиться от всего лишнего, освободить место для чего-нибудь нового. И запомните, что именно вы будете управлять тем, что с вами сейчас.
Рыбы
Ночные светила помогут открыть секрет о будущем. В эти дни вы можете заниматься духовными практиками, гаданиями, расшифровывать свои сны.
Текущие проблемы себя исчерпают, и Рыбы станут сильнее физически и морально. Можно менять обстановку, отправляться в путешествие, заняться покупками или потратить средства на укрепление здоровья.
Раньше мы писали, какие знаки Зодиака накроет лавиной счастья.
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