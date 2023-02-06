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Эти знаки Зодиака начнут новую жизнь уже сегодня: астрологи вычислили счастливчиков февраля 2023 года

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Понедельник 06 февраля 2023 06:30
Эти знаки Зодиака начнут новую жизнь уже сегодня: астрологи вычислили счастливчиков февраля 2023 года Гороскоп на неделю (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на вторую неделю февраля 2023 года расскажет об избранных знаках Зодиака, для которых наступят важные жизненные изменения уже с сегодняшнего дня. А вы в списке любимцев звезд?

О том, кому повезет с 6 по 12 февраля, пишет SlovoFraza.

Овен

Астрологи говорят, что у Овна начнется период тотальных изменений. Связь с центром Вселенной усилится, а значит, благоприятные события будут происходить чаще.

Если вы почувствуете, что ничего не выходит или начнутся препятствия в делах – лучше смените тактику.

Рак

Не забывайте в ближайшую неделю о законе замещения Вселенной. Это означает, что процесс кардинальных изменений уже запущен, но скорость и насыщенность событий будет зависеть от готовности Раков к переменам.

Старайтесь освободиться от всего лишнего, освободить место для чего-нибудь нового. И запомните, что именно вы будете управлять тем, что с вами сейчас.

Рыбы

Ночные светила помогут открыть секрет о будущем. В эти дни вы можете заниматься духовными практиками, гаданиями, расшифровывать свои сны.

Текущие проблемы себя исчерпают, и Рыбы станут сильнее физически и морально. Можно менять обстановку, отправляться в путешествие, заняться покупками или потратить средства на укрепление здоровья.

Раньше мы писали, какие знаки Зодиака накроет лавиной счастья.

Также читайте, какие цветы нужно дарить женщинам по знаку Зодиака, и почему важно не перепутать.

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