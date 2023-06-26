Тварина-покровитель за датою народження: як вона впливає на ваше життя

У кожної людини є своя тварина-покровитель, яку можна визначити за датою народження і за "вашим числом". Здавна люди вірили, що цей тотем може чинити вплив на характер, життя і долю.

Як його визначити - далі в матеріалі Styler.

Тотемна тварина за датою народження

Наші пращури вважали, що тварина-покровитель захищає людину, допомагає відкрити в собі певні якості та визначає характер.

Розрахунок давніх українців грунтувався на місяці та дні народження:

З 10 грудня по 9 січня - ведмідь. Це тотем людей дуже мудрих, сповнених спокою та внутрішньої гідності. Допомагає стати учителем та наставником для оточуючих.

З 10 січня по 9 лютого - росомаха. Покровитель дуже стійких і дисциплінованих людей, які звикли домагатися своєї мети будь-якими способами.

З 10 лютого до 9 березня - ворон. Він - помічник цілеспрямованих людей, інтелектуалів. Допомагає розвинути розумовий потенціал, отримувати нові знання та навички.

З 10 березня по 9 квітня - горностай. Тварина захищає творчих, чуттєвих людей, які у прийнятті рішень керуються емоціями, а чи не логікою.

З 10 квітня по 9 травня - жаба. Цей незвичний тотем є покровителем людей, які найбільше цінують стабільність та впевненість у завтрашньому дні.

З 10 травня по 9 червня - коник. Люди, народжені в цей час - оптимісти, мають позитивне мислення, вміють насолоджуватися життям та отримувати задоволення навіть від простих речей.

З 10 червня по 9 липня - хом'як. Ця людина може бути лінива, тому їй дуже важливо навчитися домагатися своїх цілей та долати власну апатію.

З 10 липня по 9 серпня - равлик. Він - помічник фантазерів та людей, які люблять мріяти та малювати щасливі картинки в уяві. Це прекрасні та віддані друзі.

З 10 серпня по 9 вересня - мураха. Люди-мурахи - працездатні та стійкі до життєвих труднощів, які іноді можуть бути надмірно безкомпромісними.

З 10 вересня до 9 жовтня - сорока. Це рішучі особи, схильні до авантюр. Їм тотем допомагає подолати страхи та позбутися внутрішніх комплексів.

З 10 жовтня до 9 листопада - бобер. Народжені в цей час - самостійні особистості, для яких не має значення громадська думка, вони покладаються лише на власні почуття та логіку. Вони спокійні, але досить закриті.

З 10 листопада до 9 грудня - собака. Люди-собаки вірні та щедрі, створені, щоб служити людям. Дарують свою любов і добро, не чекаючи на подяку натомість.

Як визначити тотем за "своїм числом"

В нумерології можна вирахувати своє число, якщо скласти всі цифри з повної дати народження.

Наприклад, якщо ви народилися 23 червня (06) 1983 року, то розрахунок треба робити так: 2+3+6+1+9+8+3=32. Потім додаємо між собою 3+2 і отримуємо 5. Значить ваша тварина буде відповідати номеру п'ять - коник.

Таблиця тварин за числом:

1 - ведмідь. Ці люди мудрі, розважливі, спокійні, але ліниві.

2 - слон. Дбайлива людина, зразковий сім'янин, "відмінник" на навчанні та на роботі.

3 - бобер. Спокійний, неконфліктний, але закритий.

4 - орел. Сильний, впевнений у собі, який прагне незалежності.

5 - коник. Позитивні, легкі у спілкуванні люди, комунікабельні та дуже добродушні.

6 - бик. Досвідчені керівники, віддані партнери та добрі батьки.

7 - ворона. Мають творчі наклонності, добре знаходять спільну мову з людьми, блискучі психологи.

8 - жаба. Люди, у яких тотемна тварина - жаба, дбають про свій фінансовий стан, завжди прагнуть бути на висоті і дуже дбають про зовнішність.

9 - собака. Цілеспрямовані люди, веселі, вірні, товариські та дуже щедрі.