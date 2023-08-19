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Ці знаки Зодіаку настільки талановиті брехуни, що можуть обдурити навіть поліграф

Гороскоп брехунів (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп каже, що деякі знаки Зодіаку мають незвичні здібності й таланти. Вони можуть настільки талановито брехати, що здатні обдурити поліграф, він же - детектор брехні.

Про це пише Telegram Астроманія.

Близнюки

Близнюки з тих, хто бреше, як дихає. Вони просто не можуть не прикрашати свої історії вигаданими фактами. 

У представників знаку чудові редакторські здібності: вони можуть додумувати й фантазувати ледь не 24/7.

Правда в тому, що Близнюки просто хочуть, щоб люди вважали їх цікавішими, ніж вони є насправді. Кінець кінцем це призводить до того, що вони починають губитися в домислах і попадаються на брехні.

Скорпіон

Скорпіони уособлюють загадковість, силу і "темну сторону". Це обдаровані особи, які добре розрізняють брехню та легко розгадують ваші секрети.

Вони чудово зчитують емоції інших людей, і бачать, коли ті брешуть, тож самі уникають повторення помилок, коли брешуть самі.

Для Скорпіона брехня часто є знаряддям самозахисту. Вони брешуть, щоб приховати гірку правду, яка може завдати болю їм або близьким людям.

Терези

Представники цього знаку прагнуть гармонії навколо себе. І за потреби вони прокладуть свою дорогу до рівноваги за допомогою брехні.

Часто вони брешуть задля уникнення конфліктів та налагодження корисних контактів.

Ці підлабузники та спокусники вміють красиво говорити і домагатися від вас того, що потрібно і вигідно їм.

Раніше ми писали, яким знакам Зодіаку не пощастить вже сьогодні.

Також читайте, які знаки Зодіаку вважаються сильними енергетичними вампірами.

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