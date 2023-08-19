Эти знаки Зодиака настолько талантливые лжецы, что могут обмануть даже полиграф

Близнецы

Близнецы из тех, кто лжет, как дышит. Они просто не могут не украшать свои истории вымышленными фактами.

У представителей знака отличные редакторские способности: они могут додумывать и фантазировать чуть ли не 24/7.

Правда в том, что Близнецы просто хотят, чтобы люди считали их более интересными, чем они есть на самом деле. В конце концов это приводит к тому, что они начинают теряться в домыслах и попадаются на лжи.

Скорпион

Скорпионы олицетворяют загадочность, силу и "темную сторону". Это одаренные лица, хорошо различающие ложь и легко разгадывающие ваши секреты.

Они прекрасно считывают эмоции других людей, и видят, когда те врут, так что сами избегают повторения ошибок, когда врут сами.

Для Скорпиона ложь часто является орудием самозащиты. Они врут, чтобы скрыть горькую правду, которая может причинить боль им или близким людям.

Весы

Представители этого знака стремятся к гармонии вокруг себя. И при необходимости они проложат свой путь к равновесию при помощи лжи.

Часто они врут во избежание конфликтов и налаживание полезных контактов.

Эти льстецы и обольстители умеют красиво говорить и добиваться от вас того, что нужно и выгодно им.