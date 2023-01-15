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Ці знаки Знаки дуже скоро вляпаються в неприємності: звідки чекати небезпеку

Гороскоп на тиждень (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Гороскоп на тиждень, з 16 по 22 січня 2023 розповість про знаки Зодіаку, яким сильно не пощастить, адже вони зіткнуться з рядом невдач і проблем.

Хто в списку нещасливців – читайте нижче в матеріалі Styler.

Рак

Астрологи попереджають, що в родинних стосунках може відчуватися певна напруженість і відчуженість.

Вам радять діяти помірковано, адже багато чого залежатиме від вашої розсудливості та стриманості. Щодо вашого фізичного стану, то все має бути в нормі.

Скорпіон

Вам не варто експериментувати зі своїм організмом і спокушати долю, щоб не вляпатися в неприємності.

Поки що вам щаститиме, але не варто забувати про обережність. І пам’ятайте, що ваша родина – це ваша опора, тримайтеся за неї.

Козеріг

На тижні ймовірні зриви та невдачі. Щоб цього не допустити, дотримуйтеся розміреного ритму життя.

І не беріть на себе великої відповідальності, інакше все може піти шкереберть. На сімейному фронті ймовірна невелика "хмарність".

Риби

Вам треба приготуватися до можливих випробувань. Ймовірні деякі проблеми зі здоров’ям, а атмосфера в родині залежатиме від вашої розсудливості.

Натомість з фінансами все буде в порядку.

Раніше ми писали також про знаки Зодіаку, яким навпаки пощастить.

Крім того читайте, що чекає всі знаки Зодіаку згідно з ведичним гороскопом на 2023 рік.

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