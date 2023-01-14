На ці три знаки Зодіаку скоро звалиться успіх. Ви є серед щасливчиків?
Гороскоп на тиждень з 16 по 23 січня розповість про трьох щасливчиків серед знаків Зодіаку, яких доля обдарує великим везінням.
Кому з нас зірки і планети обіцяють багато "смачних плюшок" - читайте в матеріалі Styler далі.
Близнюки (21.05-21.06)
Астрологи кажуть, що на цьому тижні позитивні емоції допоможуть представників знаку Повітря подолати невпевненість у собі.
Якщо ви будете уважними і доброзичливими до близьких, вони віддячать вам сторицею і вдома вас чекатиме справжній затишок.
Лев (23.07-23.08)
Зірки радять вам на цьому тижні сміливо братися до роботи! Адже представники знаку Вогню будуть сповнені сил і їх супроводжуватиме удача.
Складнощів і неприємностей із грошима вам так само не слід боятися.
Стрілець (23.11-21.12)
На думку астрологів, цього тижня не передбачається, ані різких спадів, ані різких підйомів. Вам варто покладатися на свої сили, не намагатися стрибнути вище голови і у вас все вийде.
Тим не менш активна діяльність принесе вам заслужений прибуток.
Раніше ми писали, що п'ятниця 13-те переверне життя цих знаків Зодіаку.
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