Эти знаки Знаки очень скоро вляпаются в неприятности: откуда ждать опасности

Рак

Астрологи предупреждают, что в семейных отношениях может ощущаться определенная напряженность и отчужденность.

Вам советуют действовать умеренно, ведь многое будет зависеть от вашего благоразумия и воздержания. Что касается вашего физического состояния, то все должно быть в норме.

Скорпион

Вам не стоит экспериментировать со своим организмом и соблазнять судьбу, чтобы не вляпаться в неприятности.

Пока вам будет везти, но не стоит забывать об осторожности. И помните, что ваша семья – это ваша опора, держитесь за нее.

Козерог

На неделе вероятны срывы и неудачи. Чтобы этого не допустить, соблюдайте размеренный ритм жизни.

И не берите на себя большой ответственности, иначе все может пойти кувырком. На семейном фронте вероятна небольшая "облачность".

Рыбы

Вам нужно приготовиться к возможным испытаниям. Вероятны некоторые проблемы со здоровьем, а атмосфера в семье будет зависеть от вашего благоразумия.

С финансами все будет в порядке.