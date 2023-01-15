Эти знаки Знаки очень скоро вляпаются в неприятности: откуда ждать опасности

Гороскоп на неделю, с 16 по 22 января 2023 расскажет о знаках Зодиака, которым сильно не повезет, ведь они столкнутся с рядом неудач и проблем.
Кто в списке несчастливцев – читайте ниже в материале Styler.
Астрологи предупреждают, что в семейных отношениях может ощущаться определенная напряженность и отчужденность.
Вам советуют действовать умеренно, ведь многое будет зависеть от вашего благоразумия и воздержания. Что касается вашего физического состояния, то все должно быть в норме.
Вам не стоит экспериментировать со своим организмом и соблазнять судьбу, чтобы не вляпаться в неприятности.
Пока вам будет везти, но не стоит забывать об осторожности. И помните, что ваша семья – это ваша опора, держитесь за нее.
На неделе вероятны срывы и неудачи. Чтобы этого не допустить, соблюдайте размеренный ритм жизни.
И не берите на себя большой ответственности, иначе все может пойти кувырком. На семейном фронте вероятна небольшая "облачность".
Вам нужно приготовиться к возможным испытаниям. Вероятны некоторые проблемы со здоровьем, а атмосфера в семье будет зависеть от вашего благоразумия.
С финансами все будет в порядке.
Раньше мы писали также о знаках Зодиака, которым, наоборот, повезет.
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