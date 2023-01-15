Ці знаки Знаки дуже скоро вляпаються в неприємності: звідки чекати небезпеку
Гороскоп на тиждень, з 16 по 22 січня 2023 розповість про знаки Зодіаку, яким сильно не пощастить, адже вони зіткнуться з рядом невдач і проблем.
Хто в списку нещасливців – читайте нижче в матеріалі Styler.
Рак
Астрологи попереджають, що в родинних стосунках може відчуватися певна напруженість і відчуженість.
Вам радять діяти помірковано, адже багато чого залежатиме від вашої розсудливості та стриманості. Щодо вашого фізичного стану, то все має бути в нормі.
Скорпіон
Вам не варто експериментувати зі своїм організмом і спокушати долю, щоб не вляпатися в неприємності.
Поки що вам щаститиме, але не варто забувати про обережність. І пам’ятайте, що ваша родина – це ваша опора, тримайтеся за неї.
Козеріг
На тижні ймовірні зриви та невдачі. Щоб цього не допустити, дотримуйтеся розміреного ритму життя.
І не беріть на себе великої відповідальності, інакше все може піти шкереберть. На сімейному фронті ймовірна невелика "хмарність".
Риби
Вам треба приготуватися до можливих випробувань. Ймовірні деякі проблеми зі здоров’ям, а атмосфера в родині залежатиме від вашої розсудливості.
Натомість з фінансами все буде в порядку.
Раніше ми писали також про знаки Зодіаку, яким навпаки пощастить.
Крім того читайте, що чекає всі знаки Зодіаку згідно з ведичним гороскопом на 2023 рік.