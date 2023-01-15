ua ru
Вс, 15 января News Daily Styler Travel
Война России с Украиной Контрнаступление ВСУ Зеленский заявления Переговоры России и Украины Беженцам Лица Войны
News Новости Украины Война России с Украиной Коронавирус Мир Политика Происшествия Общество Экономика Финансы Энергетика Инфраструктура Hi-tech Спорт Пресс-релизы
Daily Статьи Интервью Мнения Лонгриды Lite Auto Realty
Styler Жизнь Персоны Происшествия Новости науки Курьезы Новости спорта Телешоу Фильмы и сериалы Война Нужна помощь Наши авторы
Travel Беженцам Новости авиации Отдых в Украине Отдых за рубежом Путеводители Личный опыт Уикенд Мнения

Эти знаки Знаки очень скоро вляпаются в неприятности: откуда ждать опасности

Новина українською →
Воскресенье 15 января 2023 06:30
Эти знаки Знаки очень скоро вляпаются в неприятности: откуда ждать опасности Гороскоп на неделю (фото: freepik)
Автор: Светлана Мащенко

Гороскоп на неделю, с 16 по 22 января 2023 расскажет о знаках Зодиака, которым сильно не повезет, ведь они столкнутся с рядом неудач и проблем.

Кто в списке несчастливцев – читайте ниже в материале Styler.

Рак

Астрологи предупреждают, что в семейных отношениях может ощущаться определенная напряженность и отчужденность.

Вам советуют действовать умеренно, ведь многое будет зависеть от вашего благоразумия и воздержания. Что касается вашего физического состояния, то все должно быть в норме.

Скорпион

Вам не стоит экспериментировать со своим организмом и соблазнять судьбу, чтобы не вляпаться в неприятности.

Пока вам будет везти, но не стоит забывать об осторожности. И помните, что ваша семья – это ваша опора, держитесь за нее.

Козерог

На неделе вероятны срывы и неудачи. Чтобы этого не допустить, соблюдайте размеренный ритм жизни.

И не берите на себя большой ответственности, иначе все может пойти кувырком. На семейном фронте вероятна небольшая "облачность".

Рыбы

Вам нужно приготовиться к возможным испытаниям. Вероятны некоторые проблемы со здоровьем, а атмосфера в семье будет зависеть от вашего благоразумия.

С финансами все будет в порядке.

Раньше мы писали также о знаках Зодиака, которым, наоборот, повезет.

Кроме того, читайте, что ждет все знаки Зодиака согласно ведическому гороскопу на 2023 год.

Читайте РБК-Украина в Google News
астролог Гороскоп