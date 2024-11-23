Ці жіночі зачіски безжально старять й підкреслюють всі недоліки. Відмовтесь від них, якщо вам за 40

Зайвий прикореневий об'єм

Ще багато років тому жінки думали, що так званий "начіс" створить максимально модну та стильну зачіску. Втім, нині це вже застаріло й лише псує увесь вигляд. Ба більше, зайвий прикореневий об'єм може невдало підкреслити вікові зміни обличчя.

Які зачіски старять жінку (скриншот)

Якщо ви вже звикли до об'ємних зачісок - просто підберіть сучасний варіант. Чудово підійде боб на коротенькій "ніжці". Ви зможете підняти волосся, але при цьому воно дасть правильні лінії та створить сучасний силует.

Стильна зачіска для жінки після 50 (фото: instagram.com/no45hairdressing)

Гладкий "пучок"

Звісно, це дуже зручно. Але тугий та ідеально зачісаний "пучок" не лише додає віку, а ще й приховує усю красу вашого волосся. Нині стилісти вважають ці зачіску максимально невдалою, особливо для жінок після 50 років.

Зачіска, яка додає віку (фото: instagram.com/long_hair_zone)

Любите зібране волосся? Не бійтеся хвилястих ліній. Спитайте у свого майстра або ж просто пошукайте в інтернеті стильні варіанти "пучків". Вони можуть бути грайливими, об'ємними. І, що найголовніше, з такою зачіскою ніхто не подумає, що вам за 40.

Як стильно зібрати волосся (скріншот)

"Заборонені" кольори

Вже багато років "гуляє" жарт про волосся кольору баклажан. І якщо ви хочете мати стильний вигляд й приховати свій вік, то від занадто сміливих тонувань дійсно варто відмовитися. А якщо у вас є сивина, то такі зачіски будуть лише зосереджувати увагу на вашому віці.

В які кольори не варто фарбувати волосся після 50 років (фото: instagram.com/no45hairdressing)

Існує чимало варіантів фарбування для жінок у віці. Нині майстри можуть запропонувати чудові тонування. Ви можете приховати сивину, освіжити колір всього волосся й отримати неймовірну зачіску, завдяки якій забудете про вік та сумніви у власній красі.

Ідеальне фарбування для жінок у віці (фото: instagram.com/yigis_beauty_salon)

Кучері принцеси

Так звані святкові зачіски, після яких волосся стає твердим від стайлінгу (бо усі кучері залили лаком, гелем та пінкою) вже давно вийшли з моди. Нині вони лише старять та підкреслюють несмак.

Яка зачіска не личить жінці після 40 (фото: instagram.com/yigis_beauty_salon)

Замість застарілих кучерів спробуйте зробити легкі хвилі. Така зачіска чудово підійде на кожен день, адже робити її можна навіть вдома.

Стильна укладка на волосся середньої довжини (фото: instagram.com/yigis_beauty_salon)