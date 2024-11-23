Эти женские прически безжалостно старят и подчеркивают все недостатки. Откажитесь от них, если вам за 40

Лишний прикорневой объем

Еще много лет назад женщины думали, что так называемый "начес" создаст максимально модную и стильную прическу. Впрочем, сейчас это уже устарело и портит весь вид. Более того, лишний прикорневой объем может неудачно подчеркнуть возрастные изменения лица.

Какие прически старят женщину (скриншот)

Если вы уже привыкли к объемным прическам - просто подберите современный вариант. Прекрасно подойдет боб на коротенькой "ножке". Вы сможете приподнять волосы, но при этом они дадут правильные линии и создадут современный силуэт.

Стильная прическа для женщины после 50 лет (фото: instagram.com/no45hairdressing)

Гладкий "пучок"

Конечно, это очень удобно. Но тугой и идеально причесанный "пучок" не только прибавляет возраст, но и скрывает всю красоту ваших волос. Сейчас стилисты считают эту прическу максимально неудачной, особенно для женщин после 50 лет.

Какая прическа добавляет возраст (фото: instagram.com/long_hair_zone)

Любите собранные волосы? Не бойтесь волнистых линий. Спросите у своего мастера или просто поищите в интернете стильные варианты "пучков". Они могут быть игривыми, объемными. И, что самое главное, с такой прической никто не подумает, что вам за 40.

Как стильно собрать волосы (скриншот)

"Запретные" цвета

Уже много лет "гуляет" шутка о волосах цвета баклажан. И если вы хотите стильно выглядеть и скрыть свой возраст, то от слишком смелых тонирований действительно стоит отказаться. А если у вас есть седина, такие прически будут лишь акцентировать внимание на вашем возрасте.

В какие цвета не стоит окрашивать волосы после 50 лет (фото: instagram.com/no45hairdressing)

Существует немало вариантов окрашивания для женщин в возрасте. Сейчас мастера могут предложить отличные тонирования. Вы можете скрыть седину, освежить цвет всех волос и получить невероятную прическу, благодаря которой забудете о возрасте и сомнениях в собственной красоте.

Идеальное окрашивание для женщин в возрасте (фото: instagram.com/yigis_beauty_salon)

Кудри принцессы

Так называемые праздничные прически, после которых волосы становятся твердыми от стайлинга (потому что все кудри залили лаком, гелем и пенкой) уже давно вышли из моды. Сейчас они только старят и подчеркивают безвкусицу.

Какая прическа не подходит женщине после 40 (фото: instagram.com/yigis_beauty_salon)

Вместо устаревших локонов попробуйте сделать легкие волны. Такая прическа отлично подойдет на каждый день, ведь делать ее можно даже дома.

Стильная укладка на волосы средней длины (фото: instagram.com/yigis_beauty_salon)