Як носити чоботи взимку 2024 року: 5 стильних ідей із сукнями
Взимку 2024-2025 чоботи залишаються важливою частиною модного гардеробу. Їх можна носити як із різними варіантами спідниць, так і з сукнями для створення стильних та комфортних образів.
РБК-Україна (проект Styler) вирішило розповісти, як поєднувати чоботи з сукнями, щоб бути у тренді та виділятися з натовпу.
Тепла сукня з високими чоботями
Класика зимового гардеробу - тепла в'язана або вовняна сукня, яка поєднується з високими чоботями. Вони можуть бути на плоскій підошві або з підборами. Це ідеальний варіант для холодних днів, тому що довгі чоботи зігрівають ноги, а сукня додає жіночності. Підберіть аксесуари в тон, наприклад затишний шарф і рукавички, а зверху накиньте пальто.
Сукня із чоботями на зиму (фото: instagram.com/dinahansen)
Коротка сукня та чоботи
Мінісукня з яскравим принтом або однотонна чудово виглядатиме з чоботями на високих підборах. Це поєднання ідеально підходить для зимових прогулянок або зустрічей у місті. Можна доповнити образ щільними чорними колготками та об'ємним пальтом.
Варіант із короткою сукнею (фото: instagram.com/borislavasekova)
Сукня максі та чоботи на мініатюрному підборі
Сукня-светр, яка щільно сидить по фігурі, у поєднанні зі шкіряними чоботями на невеликому підборі-"чарочці" - це не лише зручно, а й стильно. Такий варіант підійде на кожен день: підберіть сукню та взуття у трендовому кольорі 2024 року - коричневому. Доповнить лук мініатюрна сумка.
Довга сукня та чоботи (фото: instagram.com/anoukyve)
Коротка сукня та чоботи-"козаки"
Для більш невимушеного, але все ж таки стильного образу можна вибрати сукню на бретельках і стилізувати її з футболкою, гольфом-водолазкою або светром контрастного кольору. Доповніть образ високими чоботами-"козаками" та стильною сумкою-шопером.
Варіант із чоботями-"козаками" (фото: instagram.com/francescasaffari)
Шовкова сукня та ботильйони
Ще один незвичний варіант на зиму - довга шовкова сукня в поєднанні з ботильйонами контрастного кольору. Щоб вам було зручно в такому образі взимку, зверху накиньте теплий кардиган в тон до сукні або масивний піджак.
Образ із шовковою сукнею (фото: instagram.com/sylviemus_)
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Для написання матеріалу були використані Instagram-сторінки модних блогерів: Dina Hansen, Borislava Sekova, Anouk Yve, Francesca Saffari, Sylvie Mus.