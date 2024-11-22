Як зробити зимовий гардероб яскравим: стилістка дала поради жінкам, які хочуть бути модними

Зимовий гардероб часто асоціюється з темними відтінками, але це не означає, що він не може бути яскравим та стильним. Щоб додати кольорів у зимові луки і зробити гардероб життєрадіснішим, можна використовувати декілька прийомів.

РБК-Україна (проект Styler) з посиланням на пост стилістки Олени Шевченко в Instagram розповідає, як урізноманітнити образи на зиму 2024-2025.

Шарфи та хустки

Аксесуари - це чудовий спосіб додати яскравості в зимовий образ. Можна підібрати зі стильним принтом, написом або насиченого відтінку: бордовий, зелений, синій або жовтий.

Лайфхак: Якщо ваш верхній одяг однотонний, вибирайте шарф із візерунком. А якщо у пальта чи куртки є принт - додайте шарф у нейтральному кольорі для балансу.

Чим урізноманітнити зимовий гардероб (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Яскраві шапки

Вибирайте яскраві відтінки: червоний, яскраво-синій, жовтий або фуксія. Багатошарові аксесуари допоможуть створити ефектний контраст із основним вбранням.

Також це може бути головний убір нестандартної фактури. В'язані шапки з об'ємною текстурою зараз у тренді, і вони легко додають цікавий акцент у будь-який зимовий образ.

Чим урізноманітнити зимовий гардероб (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Рукавички та сумки

Рукавички можуть бути не лише теплим, а й стильним аксесуаром. Вибирайте з декоративними деталями: вишивкою, гудзиками чи навіть цікавим кроєм.

Замініть темну сумку на яскраву, наприклад жовту, бірюзову або червону, щоб вона стала яскравим акцентом в образі.

Чим урізноманітнити зимовий гардероб (фото: instagram.com/purpur.stylist)

Об'ємні прикраси

Додайте великі сережки з гладкого металу або брошку, якщо носите пальто. Це маленька деталь, яка зробить ваш образ індивідуальним.

Порада: Вибирайте прикраси, які можна носити поверх светра чи шарфа.

"Деталі - це ваш спосіб уникнути одноманітності в образах та підкреслити власну індивідуальність. Маленькі акценти, які ви додаєте, змінюють загальне сприйняття стилю. Ви можете залишити свій гардероб базовим, але деталі зроблять його цікавим та унікальним", - зазначила Шевченко.