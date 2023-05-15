Ці засоби є у кожному будинку: як захиститися від комарів без дорогих репелентів

Разом із теплою погодою у наше життя повертаються також і комахи – мухи та комарі. І останні завдають особливого занепокоєння як дорослим, так і дітям. Укуси комарів можуть викликати сильне подразнення, припухлості, діти розчісують ранки до крові й виникає ризик зараження.

Які запахи відлякують комарів

Лаванда

Запах лаванди дуже приємний і його часто використовують в освіжувачах, аромалампах та косметичній продукції. А ось комарі та інші дрібні комахи запах лаванди не переносять. Використовувати цю зброю легко: посадіть лаванду в горщик і тримайте вдома, поставте лаванду в букеті, розкладіть суху лаванду на вікно або поставте аромалампу із запахом лаванди.

Лимон та гвоздика

Поєднання лимона з гвоздикою – потужна зброя проти комарів. Цей спосіб використовували навіть наші бабусі: розріжте кілька лимонів і застроміть у них сушену гвоздику. Прикрасьте такими тарілочками вікна, і комарі облітатимуть ваш будинок стороною.

Кориця

Що може бути приємніше аромату кориці на кухні? Нам цей запах нагадує про домашню випічку, свята. А от комарам він не подобається. Тому помістіть кілька паличок кориці навколо свічки або змішайте суху корицю з водою, а потім розпорошіть цей спрей.

Чебрець

Чебрець і базилік, і багато інших запашних ароматних трав - табу для будь-яких комах. Можна посадити рослину в горщик і тримати на вікні, а можна посипати підвіконня сухою травою.

Добре допомагають мішечки з травами, які можна змішати та розвісити в спальнях, щоб ваш сон комарі не турбували.

Лемонграс

Олія лемонграсу чудово відлякує комарів і есенцію часто використовують для свічок чи спеціальних репелентів. Навіщо платити за дорогий засіб, якщо можна зробити його самостійно.

Розбавте олію лемонграсу в пляшечці та розпорошіть навколо. Ще можна капнути таку олію в аромалампу або навіть на тканину.

Кава

Зернятка кави самі по собі не дуже допомагають відлякати комарів. А ось спеціальні олії з кавою або аромалампи - саме те, що дозволить вам захистити себе і рідних від цих комах.

Ефірні олії

Мухи, комарі, мурахи та навіть таргани – усі комахи не переносять запахи ефірних олій. Вибирайте аромат цитронели, лимонного евкаліпта або герані – і ви забудете про проблему надовго. Також використовуйте олію лимона, лаванди або кориці.

М'ята

Посадіть м'яту в горщик і тримайте вдома. По-перше, цей запах заспокоює, по-друге, листя можна додавати до чаю, по-третє, комарі його дуже не люблять.

Як зробити власний засіб від комарів

Візьміть ефірну олію гвоздики - вона продається в аптеках, і звичайну рафіновану соняшникову олія (або оливкову). На 5 мл олії вам знадобиться 3-4 краплі гвоздики. Перемішайте та використовуйте тонким шаром на відкритих ділянках шкіри.