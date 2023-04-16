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Найпростіша пастка для комарів з пластикової пляшки: корисний лайфхак

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Неділя 16 квітня 2023 15:11
Найпростіша пастка для комарів з пластикової пляшки: корисний лайфхак Як зробити найпростіший захист від комарів (фото: freepik.com)
Автор: Анна Шиканова

В Україні вже починає тепліти, а разом із теплом з'являються численні комахи. І найнеприємніші з них - комарі, які в теплу пору року не дають спокою ні в будинку, ні на вулиці. Особливо від їхніх укусів страждають діти.

Як зробити найпростішу пастку для комарів зі звичайної пластикової пляшки – читайте нижче.

Як зробити пастку для комарів

Пастка діятиме не лише на комарів, а й на інших дрібних мошок, а також на мух. Можна використовувати різні аерозолі та креми, але навіщо переплачувати за хімічні засоби та дихати ними у приміщенні, якщо можна легко та просто зробити пастку самостійно.

Вам знадобиться пластикова пляшка, цукор та трохи сухих дріжджів. Відріжте верхню частину пластикової пляшки. "Воронку" поки не викидайте.

Насипте 2 столові ложки цукру і ¼ чайної ложки сухих дріжджів. Залийте суміш водою. Добре розмішайте. Потім вставте відрізану "воронку" в пляшку шийкою вниз. Розмістіть пляшку на підвіконні.

Найпростіша пастка для комарів з пластикової пляшки: корисний лайфхак

Як зробити найпростішу і найефективнішу пастку для комарів (скриншот)

Як працюватиме пастка для комарів

Комарів приваблює теплий вуглекислий газ. Він виділяється у той момент, коли людина дихає уві сні. А суміш цукру, дріжджів та води – чудова імітація такого вуглекислого газу.

Мошки, комарі та мухи залітатимуть у пастку. А ось вибратися з неї їм буде значно складніше.

Міняти суміш у пляшці можна раз на 5-7 днів. Можна розмістити пастки на підвіконні у кожній кімнаті й тоді всі ваші ночі будуть спокійними, а укусів не буде.

До речі, раніше ми розповідали про те, як захиститись від перших весняних кліщів та надати першу допомогу при укусі.

А ще писали про те, що вчені попереджають про розширення популяції малярійних комарів.

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