Эти средства есть в каждом доме: как защититься от комаров без дорогих репеллентов

Вместе с теплой погодой в нашу жизнь возвращаются также и насекомые - мухи и комары. И последние доставляют особое беспокойство как взрослым, так и детям. Укусы комаров могут вызывать сильное раздражение, припухлости, дети расчесывают ранки до крови и возникает риск заражения.

Какие запахи отпугивают комаров

Лаванда

Запах лаванды очень приятный и его часто используют в освежителях, арома-лампах и косметической продукции. А вот комары и другие мелкие насекомые запах лаванды не переносят. Использовать это оружие можно легко: посадите лаванду в горшок и держите дома, поставьте лаванду в букете, разложите сухую лаванду на окно или поставьте арома-лампу с запахом лаванды.

Лимон и гвоздика

Сочетание лимона с гвоздикой - мощное оружие против комаров. Этот способ использовали даже наши бабушки: разрежьте несколько лимонов и воткните в них сушеную гвоздику. Украсьте такими тарелочками окна, и комары будут облетать ваш домой стороной.

Корица

Что может быть приятнее аромата корицы на кухне? Нам этот запах напоминает о домашней выпечке, о праздниках. А вот комарам он совсем не нравится. Поэтому поместите несколько палочек корицы вокруг свечи или смешайте сухую корицу с водой, а потом распылите этот спрей.

Тимьян

Тимьян и базилик, и многие другие душистые ароматные травы - табу для всяких насекомых. Можно посадить растение в горшок и держать на окне, а можно посыпать сухой травой подоконник.

Отлично помогают мешочки с травами, которые можно смешать и развесить в спальнях, чтобы ваш сон комары не беспокоили.

Лемонграсс

Масло лемонграсса прекрасно отпугивает комаров и эссенцию часто используют для свечей или специальных репеллентов. Зачем платить за дорогое средство, если можно его сделать самостоятельно.

Разбавьте масло лемонграсса в бутылочке и распылите вокруг. Еще можно капнуть такое масло в арома-лампу или даже на ткань.

Кофе

Зернышки кофе сами по себе не сильно помогают отпугнуть комаров. А вот специальные масла с кофе или арома-лампы - именно то, что позволит вам защитить себя и родных от этих насекомых.

Эфирные масла

Мухи, комары, муравьи и даже тараканы - все насекомые не переносят запахи эфирных масел. Выбирайте аромат цитронеллы, лимонного эвкалипта или герани - и вы забудете о проблеме надолго. Также используйте масло лимона, лаванды или корицы.

Мята

Посадите мяту в горшок и держите дома. Во-первых, этот запах успокаивает, во-вторых, листья можно добавлять в чай, в-третьих, комары его очень не любят.

Как сделать собственное средство от комаров

Возьмите эфирное масло гвоздики - оно продается в аптеках, и обычную рафинированное подсолнечное масло (или оливковое). На 5 мл масла вам понадобится 3-4 капли гвоздики. Перемешайте и используйте тонким слоем на открытых участках кожи.