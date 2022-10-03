Ці засоби чудово замінять крем для взуття: вони є у кожному будинку

Восени ця проблема стає особливо актуальною, адже через дощі взуття потрібно приводити у гарний вигляд кожен день.

Чим відполірувати взуття

Рослинна олія

Можна використовувати будь-яку олію. Навіть косметична підійде - буквально крапля. Але найкращим варіантом буде касторова олія.

Вазелін

Засіб наносять на взуття ввечері, а на ранок добре начищають. Потім залишається тільки прибрати залишки вазеліну.

Живильний крем

На взуття наносять кілька шарів, поки поверхня не перестане вбирати крем. Для такого способу підійде навіть прострочений засіб.

Вершкове масло

Такий кулінарний продукт пом'якшить поверхню шкіряного взуття, надасть гарний блиск. Засіб наносять ввечері, а вранці ретельно полірують.

Гігієнічна помада

Її використовують в тому разі, коли під рукою зовсім нічого немає, а взуття в поганому стані. Помаду наносять на взуття та щіткою полірують.

Як зробити крем для взуття

Для приготування крему для взуття в домашніх умовах знадобляться:

100 г сала;

50 г бджолиного воску;

50 г лляної олії.

Зазначимо, що віск захищає взуття, відштовхує бруд і вологу, сало та олія зволожують та живлять шкіру взуття.

Далі потрібно:

Розтопити на водяній бані сало;

Подрібнити на тертці бджолиний віск;

Покласти віск у гаряче розтоплене сало;

Додати лляну олію;

Перелити суміш у маленьку баночку та зачекати, доки крем охолоне та загусне.

Термін придатності крему - близько року.