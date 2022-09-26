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Як зберегти в чистоті білі кросівки: прості робочі поради

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Понеділок 26 вересня 2022 17:30
Як зберегти в чистоті білі кросівки: прості робочі поради Фото: Як зберегти в чистоті білі кросівки (freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Білі кросівки - це зручно, красиво і завжди в тренді, але доглядати за ним буває непросто, особливо, коли за вікном осінь, мокро і брудно.

Як правильно доглядати за тендітним взуттям - читайте в матеріалі Styler далі.

Запам'ятайте ці правила білих кросівок

Обробляйте вироби після покупки спеціально призначеним для них захисним спреєм, а потім - один раз на два тижні.

Протирайте їх вологою серветкою після кожного використання.

Зберігати взуття треба в картонній коробці далеко від сонячних променів і опалювальних приладів.

Дотримуйтеся правил особистої гігієни при носінні.

Як зберегти в чистоті білі кросівки: прості робочі поради

Фото: Білі кросівки (freepik)

І ще кілька порад для білих кросівок

Щоб шкіра залишалася м'якою і еластичною, її необхідно обробляти спеціальним жиром, в складі якого є поживні речовини. Вони глибоко проникають в волокна, запобігаючи пересиханню, появі заломів і тріщин, а також відновлюючи колір.

Крім того, спеціальний засіб надійно захищає кроси від негативного впливу вологи, ультрафіолетового випромінювання і значних механічних навантажень.

Якщо зовнішній шар пошкоджений і на виробах утворилися потертості і подряпини, один з кращих варіантів - використовувати білу крем-фарбу.

Також ми писали, як прати кросівки в пральній машині, щоб вони не псувалися.

Крім того повідомлялося, чому треба класти лавровий листок в пральну машину.

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