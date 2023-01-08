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Ці вітаміни не руйнуються при варінні чи смаженні. Тримайте корисний список

Які вітаміни не руйнуються при готуванні (фото: freepik)
Автор: Світлана Мащенко

Деякі вітаміни спокійно "переносять" процес приготування і не руйнуються при високих температурах, інші - навпаки, тому їх варто отримувати з сирими продуктами.

Про це розповіла в Instagram експертка з правильного харчування Наталя Мазурик.

Термостійкі вітаміни

  • D - містяться в жирній рибі, жовтках, молоці
  • E - горіхи, насіння, зелень, овочі, рослинні олії
  • K - зелень, зелені овочі, ягоди, фрукти, капуста
  • PP - овочі, гриби, м'ясо, риба
  • B6 - насіння, горохові, бобові
  • H - бобові, яйця, злаки (овес, вівсянка, рис, пшениця)

Частково стійкі до температури

  • B1 - насіння, горіхи, бобові
  • B2 - сир, молочні продукти, м'ясо, морепродукти, гриби
  • B5 - яйця, злаки, бобові, риба
  • B12 - печінка, червоне м'ясо, морепродукти, жирна риба
  • A - печінка, овочі, зелень, масло, жовтки яєць

Не стійкі до температури

  • B9 - морепродукти, риба, насіння, горіхи, овочі, жовтки яєць, бобові, злаки
  • C - овочі, фрукти

Які мінерали є стійкими і ні?

Стійкими є більшість мінералів: калій, цинк, магній, залізо, калій, марганець, фосфор. Ці мінерали можуть переходити у воду, де варяться овочі, тому овочеві бульйони дуже корисні.

Частково стійким вважають селен, а от йод руйнується майже повністю.

Омега-3

Ці корисні жири є стійкими до температури. Вони містяться і жирній дикій рибі, волоських горіхах, насінні льону.

Крім того експертка розповіла, як насправді треба пити чай з лимоном.

Також читайте, як правильно обрати мед для здоров'я.

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