Ці вітаміни не руйнуються при варінні чи смаженні. Тримайте корисний список

Деякі вітаміни спокійно "переносять" процес приготування і не руйнуються при високих температурах, інші - навпаки, тому їх варто отримувати з сирими продуктами.
Про це розповіла в Instagram експертка з правильного харчування Наталя Мазурик.
Стійкими є більшість мінералів: калій, цинк, магній, залізо, калій, марганець, фосфор. Ці мінерали можуть переходити у воду, де варяться овочі, тому овочеві бульйони дуже корисні.
Частково стійким вважають селен, а от йод руйнується майже повністю.
Ці корисні жири є стійкими до температури. Вони містяться і жирній дикій рибі, волоських горіхах, насінні льону.
Крім того експертка розповіла, як насправді треба пити чай з лимоном.
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