Ці вітаміни не руйнуються при варінні чи смаженні. Тримайте корисний список

Деякі вітаміни спокійно "переносять" процес приготування і не руйнуються при високих температурах, інші - навпаки, тому їх варто отримувати з сирими продуктами.

Про це розповіла в Instagram експертка з правильного харчування Наталя Мазурик.

Термостійкі вітаміни

D - містяться в жирній рибі, жовтках, молоці

E - горіхи, насіння, зелень, овочі, рослинні олії

K - зелень, зелені овочі, ягоди, фрукти, капуста

PP - овочі, гриби, м'ясо, риба

B6 - насіння, горохові, бобові

H - бобові, яйця, злаки (овес, вівсянка, рис, пшениця)

Частково стійкі до температури

B1 - насіння, горіхи, бобові

B2 - сир, молочні продукти, м'ясо, морепродукти, гриби

B5 - яйця, злаки, бобові, риба

B12 - печінка, червоне м'ясо, морепродукти, жирна риба

A - печінка, овочі, зелень, масло, жовтки яєць

Не стійкі до температури

B9 - морепродукти, риба, насіння, горіхи, овочі, жовтки яєць, бобові, злаки

C - овочі, фрукти

Які мінерали є стійкими і ні?

Стійкими є більшість мінералів: калій, цинк, магній, залізо, калій, марганець, фосфор. Ці мінерали можуть переходити у воду, де варяться овочі, тому овочеві бульйони дуже корисні.

Частково стійким вважають селен, а от йод руйнується майже повністю.

Омега-3

Ці корисні жири є стійкими до температури. Вони містяться і жирній дикій рибі, волоських горіхах, насінні льону.