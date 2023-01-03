Багато хто не знає. Як насправді пити чай з лимоном, щоб отримати вітамін С
Здається, що може бути простішого за чай з лимоном. Заварили чай, вичавили лимон, або кинули в чашку скибочку. І вуаля! Смачний корисний, особливо при застуді чи ГРВІ, напій готовий. Але це неправильно: додавання лимона в гарячу рідину вбиває головну цінність кислого фрукту - вітамін С.
Про це в Instagram розповіла експертка з харчування Наталя Мазурик.
Не кладіть лимон в гарячий чай
"Якщо ви хочете зберегти саме вітамін С, овочі та фрукти загалом краще їсти свіжими", - радить фахівець.
При застуді, або й просто так варто їсти лимон, не заливаючи фрукт теплою, а тим паче - гарячою рідиною.
З'ївши шматочок лимона, ви отримаєте весь вітамін С, який в ньому міститься.
Молекула аскорбінової кислоти розпадається при температурі 190 градусів, але й нижча температура має вплив.
Скільки вітаміну С в 100 грамах лимона
100 грамів фрукта містить 40 мг вітаміну С.
Після перебування 100 г лимона протягом 5 хвилин в окропі в ньому лишається всього 1,31 мг вітаміну.
І навіть, якщо ви покладете лимон в теплий чай, вітамін С почне "зникати".
Тож, щоб отримати корисний вітамін С, треба їсти лимон окремо, а чай пити окремо. І не зловживайте гарячими напоями, корисний чай має бути теплим.
Раніше експертка також розповіла, як правильно обрати мед для здоров'я.
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